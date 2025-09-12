快訊

沖繩太多台灣人…他不解為何不去南韓濟州島 網點名愛去日本2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為沖繩首里城。（美聯社）
台灣人哈韓、哈日，不僅喜愛日韓的戲劇、音樂、動漫，就連旅遊也偏好這兩個國家。有網友表示現在去沖繩已經沒有什麼出國感了，但仍然有一堆人喜歡去，讓他不解為何不選擇濟州島，但貼文卻引來不少人吐槽。

原PO在PTT發文表示，因為太多台灣人到日本沖繩玩，以至於當地隨處可見台灣遊客，讓他覺得沒什麼出國感覺，玩回來也沒什麼特別感，「大家聽到你去沖繩玩，基本上跟你說去墾丁玩，驚喜度差不了多少」。

若拿南韓濟州島來做比較，原PO認為沖繩的自然景點壯觀度反而略輸一些，再加上一堆台灣人沒去過濟州島，回國後分享給其他人聽還比較神秘一點。

貼文引起熱議，留言一面倒對於原PO看法不以為然，「南韓只有釜山值得去」、「寧願去釜山」、「飛沖繩多久？飛濟州島多久？」、「濟州島很雷其實…」、「濟州島那麼無聊」、「濟州島去過都說無聊，食物都泡菜，甚至比台灣澎湖群島還無聊」、「沖繩比墾丁好玩起碼100倍」、「墾丁算了吧，沖繩光景色環境就大贏」、「大家都去日本，日本比較潮」。

還有人解釋台灣人喜歡去日本勝過南韓，原因不外乎語言好溝通食物比較合胃口，「日本觀光指引做得好，加上不懂日文也有漢字，有邊讀邊，台灣平均日文程度算比韓文高了吧」、「日本食物更對台灣人口味吧」、「食物就不行了，韓式料理就那樣而已」、「韓國食物相對沒有這麼合（台灣人胃口）吧」。

