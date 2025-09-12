全台僅6家！「1隱藏超市」冷門商品多 內行讚CP值高：菜價是傳統市場一半

許多人採買生鮮食品或生活用品都會到超市、賣場選購，而全聯、家樂福、好市多等就是消費者最常光顧的地方。有一名新竹的網友透露，在桃園、新竹、高雄經營的在地超市「億客來」，時常能見到販售其他賣場所沒有的冷門商品，而且蔬果種類多、價格還更便宜，CP值非常地高，貼文一出引起不少討論。

這名網友在Threads發文表示，億客來真的是一間很神奇的超市，因為有不少商品是全聯、家樂福等賣場所找不到的，但在億客來大多都能看到，例如黑糖粉粿、豬血湯、珍珠、QQ圓、月桂葉，還有各種口味的福義軒蘇打餅，各種冷門、難買到的商品都有，讓原PO覺得很新奇。

貼文掀起不少討論，「億客來水果和蔬菜很多樣，讓人逛得很開心，餅乾和零食也有團購商品」、「億客來竹北自強店還可以買到新竹特有的水潤餅」、「第一次去嚇到，竟然有雞肉豬肉（攤），熟食區也不錯，像小型大潤發」、「他們的蛤蠣吐沙吐得很乾淨，而且白天還有肉攤，很有趣」、「好像曾經的興農超市（現改名為楓康超市），也會賣那麼多神奇的冷藏物品」、「他們最厲害的是鹹豬肉，過年拜拜還是中秋烤肉必買，一次十條還不夠分」。

還有內行人透露億客來的蔬果比其他賣場、甚至傳統市場還要便宜，「價格超便宜，是傳統市場的一半，賣相也很好，很多東西都有小份量的，所以其實生意還蠻不錯的」、「平常三包菜100元，九層塔10元，超推億客來」、「很常在牛埔東路的億客來買菜，現包裝的很新鮮且3包100元」、「牛埔億客來九層塔好大一包才10元」。

億客來在台灣已成立超過20年，販售的商品很有在地特色，價格又非常便宜實惠，因此獲得在地居民的喜愛。目前全台僅有6家分店，主要分布的地點在桃園、新竹、高雄，業者還設立了官網，提供線上購物的服務，讓無法到現場的消費者也能輕鬆採買。