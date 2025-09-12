快訊

長輩坐餐廳角落…他拍照公審「老了別變這樣」反挨轟：你才是人瑞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友公審坐在速食餐廳內的老人，反遭網友砲轟。 示意圖／ingimage
拍照上傳社群媒體公審已成常態？一名網友在Threads貼出一張照片，畫面中是一位老人坐在速食店角落。原PO在貼文中酸道，「提醒自己，老了不要變成這樣坐在店裡面霸佔位子的老人」，結果非但未引發共鳴，反而招來許多網友撻伐。

原PO的照片可見，老人戴著帽子、口罩，低著頭獨自坐在餐廳角落，桌上也能看到食用餐點後留下的垃圾。原PO看不下去，搖頭表示不希望自己老了也變成這樣。

許多網友卻不認同此觀點，紛紛留言砲轟，「如果我阿公被這樣發我一定會很很很很很難過」、「縱使不是我的家人，我看了這篇文章也覺得難過。如果今天坐在那裡的是年輕人，應該就不會被公審了吧」、「還好這個社會有良善的人還是居多，提醒自己千萬不要跟原PO一樣一點同理心都沒有」、「請刪掉好嗎？隨便亂公審人偷拍人變成有理了嗎」、「提醒自己當一個善良的人比較實際吧」、「人家有點餐，而且年紀也大了，用完餐休息一下又怎麼了」。

也有網友發現原PO其實也不年輕了，以其人之道，還治其人之身回擊，「你也53歲了，在這裡算人瑞，請知悉」、「老人歧視老人，不怕現世報很快就來嗎」、「提醒自己，53歲不要只剩下可以亂嘴人功能」。

長輩坐餐廳角落…他拍照公審「老了別變這樣」反挨轟：你才是人瑞

公審佔位老人反遭炎上？一名網友在Threads分享一張照片，畫面中是一位老人坐在速食店角落。原PO酸道「提醒自己，老了不要變成這樣坐在店裡面霸佔位子的老人」，沒想到貼文發布後吸引許多網友撻罰。

