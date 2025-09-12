快訊

1顆不到50元！她大讚這家蛋黃酥「媲美不二坊」 老饕評價高

聯合新聞網／ 綜合報導
每年到了中秋節，除了月餅以外，蛋黃酥也是應景的食物之一。照片為示意圖，非本文當是店家的產品。 圖／聯合報系資料照片
每年到了中秋節，除了月餅以外，蛋黃酥也是應景的食物之一。照片為示意圖，非本文當是店家的產品。 圖／聯合報系資料照片

每年到了中秋節蛋黃酥堪稱是月餅以外最具代表性的應景食物，不少消費者紛紛湧入不二坊、小潘等知名糕餅店來搶購，也因此越接近中秋節，排隊的人潮就越多。有一名女網友分享買了彰化「雄二家」的蛋黃酥，其味道和口感讓她直呼「媲美不二坊」。

原PO日前在Threads分享自己在彰化的「雄二家」買到了蛋黃酥，從照片中看到她買了一盒6顆裝，每一顆看起來都相當大顆，內餡的蛋黃和豆沙份量也很多，吃起來不甜膩，外皮也很酥，而且蛋黃不乾，一顆售價45元，讓她吃得相當開心，大讚媲美不二坊，「這就是我要的蛋黃酥」。

貼文和照片也讓不少老饕很感興趣，「前天才聽別人分享，這蛋黃…這外層可以耶」、「看起來蛋黃好濕潤，好讚哦」、「雄二好好吃」、「蛋黃看起來超讚的」、「上官網看已經不能訂了」。

進到「雄二家」的官網發現目前中秋節宅配、自取的訂單都已經滿單了，而在Google也看到店家有高達4.8顆星，消費者一面倒都是給予極高的評價，「蛋黃酥的外皮酥香，內餡不甜膩，減糖口感好好吃」、「外層酥感非常強烈，蛋黃帶了淺淡鹹味而且還有顆粒酥脆的口感」、「整體吃起來不會太甜而且不膩，外皮也酥脆好吃，價格合理包裝得也很美」、「外皮酥脆，酥到會掉屑而且也沒有那麽油膩」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

月餅 中秋節 蛋黃酥 不二坊 小潘蛋糕坊

