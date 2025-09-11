回顧Joeman開箱史蛻變驚人 網讚嘆：本人比iPhone進化更多

蘋果（Apple）於台灣時間9月10日發布iPhone 17系列等蘋果新品，台灣知名YouTuber Joeman也搶先體驗了iPhone Air的實機，並於Instagram及臉書發布開箱影片。比起iPhone，有網友更訝異Joeman多年來開箱時的外型變化，近年一改過去的「胖哥」形象，蛻變成韓系型男，讓網友大呼，本人的進化史比iPhone還驚人。

Joeman昨(10)日連發多文開箱蘋果新品，卻引來不少網友留言：「這是第幾代Joeman？」、「你的變化還比iPhone大」、「Joeman每年臉部的更新都比iPhone創新還多」、「Joeman都比iPhone有誠意」，還有人笑稱：「用他現在的臉去刷以前的手機，應該會刷不過」、「Joeman現在愈來愈沒有記憶點，以前的外型比較有記憶點」。有粉絲觀察到Joeman除了明顯變瘦，造型上似乎更有型男的味道，「我一直在看他腰帶、Beyond風穿著」、「你比手機更注目耶！帥又有型」。

但也有人發現，Joeman不僅變瘦，五官似乎看起來也不太一樣，眼睛和眉毛都有變，懷疑Joeman整型。有網友在Threads上整理出Joeman多年來開箱iPhone的歷史照片，引起眾人驚嘆「每一代都擷圖也太用心」、「Joeman用了8年時間證明iPhone幾乎沒有變化」，也有人戲稱：「今年的是Joeman air」。

Joeman近日在YouTube頻道《我是女丑》首度公開減重背後的真正原因。他坦言，減重並非單純為了外表，而是健康警訊讓他不得不下定決心。一次健康檢查中，醫師提醒他血糖已逼近糖尿病臨界點，若再放任下去，恐演變為「輕度糖尿病」，且一旦確診便屬「不可逆疾病」，需終生控制與治療。這番警告讓Joeman深受衝擊，也成為他改變生活習慣的最大動力。

在減重過程中，Joeman採取168間歇性斷食法，搭配每週5天有氧運動和3至5天重訓，不僅燃脂，也維持肌肉線條。他透露，過去因胰島素阻抗問題，吃完飯常感到睏倦，甚至看電影都會打瞌睡；減重後這些症狀大幅改善，整體精神與體力也提升。Joeman表示，健康比外貌更重要，他希望透過自身經驗，提醒大家健康檢查與體重管理的重要性。