以前中秋節必吃…他好奇月餅為何退流行 網指關鍵：現在只要蛋黃酥

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友疑惑，為何近年來不流行送月餅了。示意圖／ingimage
一名網友疑惑，為何近年來不流行送月餅了。示意圖／ingimage

今年中秋節為10月6日，該節日吃月餅是源於象徵團圓，金黃圓潤的造型代表滿月，寄託著家人團聚的願望。一名網友在PTT發文，稱小時候過中秋節一定會吃月餅，但不知道為什麼，近幾年似乎大家都不流行送月餅了。對此，網友們指出月餅被價格、熱量等因素影響，已漸漸被其他商品取代。

一名網友在PTT發文，表示他記得小時候，每逢中秋節一定會吃到月餅，甚至有可能一次拿到好幾盒。但近些年來，大家都不流行中秋節送月餅了，原PO很好奇其中的原因。

此文一出，不少網友指出是「價格太高」的因素，「小月餅就要60了，太誇張，那麼小一顆」、「就貴而已，不用扯到健康」、「單純就是太貴，CP值相對低，1顆20的話早就被搶爆了，哪來的退燒」、「貴，超貴」、「買不起啊」、「一顆幾乎等於一片雞排，怎麼買」、「一顆小小的5、60元」、「月餅的價錢超誇張的貴」。

也有網友認為月餅熱量太高，不健康，「高油高碳水，你說呢」、「熱量炸彈」、「不健康啊，又油又甜」、「營養價值又低，熱量超高」、「月餅就是熱量炸彈而已」、「高油高糖，現在人注重養身，老人不敢吃，年輕人沒興趣」、「那麼小顆熱量超高，不如吃漢堡」、「又貴又不健康，火鍋會吃會點可以很健康」。

更有網友認為月餅已經被其他商品取代了，「現在只吃蛋黃酥，別在中秋買都好買」、「月餅口味都那幾種啊，我寧願吃流心蛋黃酥」、「很貴，不如吃更傳統的地瓜餅和芋頭餅」、「現在公司改送蛋捲、手工餅乾、牛軋糖等禮盒了，傳統月餅根本沒人要吃」、「以前月餅種類超多，現在都蛋黃酥」、「廣式月餅太大，被蛋黃酥和鳳梨酥取代」。

林世航營養師曾指出，熱量最高的月餅是廣式雙黃蓮蓉，一顆185克的月餅熱量就高達810大卡，需慢跑33圈操場才可消耗完熱量；其次為廣式伍仁蛋黃月餅，一顆125克熱量達到580大卡，慢跑24圈才能消耗掉。

