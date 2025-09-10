證件照怎麼拍？他好奇跑照相館還是用手機 鄉民曝首選：一用就是好幾年

不少人都有更換或補辦證件時，臨時需要證件照的經驗。一名網友好奇，現在遇到需要證件照時，大家會專程去照相館拍攝，還是直接用手機或快照機解決？貼文曝光後掀起討論，過來人紛紛舉手表示仍會去找專人拍照，也點出照相館無可取代的優點，「一用就是好幾年」。

一名網友在PTT發文提問「還會去照相館拍證件照嗎？」，他在文中提到，如果遇到要用證件照片的時候，像是換護照或身分證遺失補辦等，大家會直接用手機拍照再調整規格，還是乾脆去照相館找專人拍攝，好奇其他人目前習慣的做法。

文章掀起討論，許多網友表示仍會選擇去照相館拍證件照，「證件照一用就是好幾年，相館拍得好的話值得啊」、「我會好好打扮、化妝、整理頭髮，畢竟證件都可以用滿久的」、「我比較傾向打理好，然後好好拍」，也有人點出相館的優點，「確保照片合乎規定吧」、「我也還會，也沒多少錢」、「之前流行那種美美的韓式證件照」。

另一派網友則認為，手機及快照相當便利，是需要時的首選，「急用的話去快照機拍就好，直接拿」、「我都是捷運的那個拍照機器」、「便利商店也有快照機」、「手機拍然後套模板線，認得出本人、比例符合規定就好」。