小吃店價目表貼滿「1物」 網無奈嘆：跟不上物價飆漲

吃碗滷肉飯、買份雞排，卻發現價目表上不是原價，而是一張又一張疊起來的修改價格紙張！不少民眾直呼，這幾年小吃店漲價速度驚人，價目表幾乎成了「貼紙牆」，笑稱「老闆都懶得重做新的了」。

一名網友在PTT發文表示，印象中小時候小吃攤如果調整價格，通常會重新印製一份完整價目表，如今卻發現大多是直接用紅紙或手寫方式覆蓋原價，貼紙還一層層增加，讓他好奇「為什麼現在都只貼紙，不像以前整個重做？」

貼文引來不少討論，「更新速度根本追不上漲價幅度」、「貼紙或用筆塗掉最方便」、「成本考量，新的做不完」，多數鄉民普遍認為原因就在物價漲太兇，店家幾乎半年、一年就得調整一次價格，若每次都重做新價目表，不僅花錢也來不及更新，感嘆這樣的方式已成常態。

還有人笑說，乾脆改成「時價」最省事，甚至有老闆索性不寫價格，「直接開口報價就好」。對消費者來說，看見滿滿貼紙疊上去，也成了當前物價變動的最佳縮影。