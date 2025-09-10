台劇多元議題沒人要看？ 網分析「變成套路了」引戲迷認同

現在台灣人喜歡看韓劇，欣賞劇中的帥哥美女，以及緊湊的戲劇情節，對比下來，台劇則有不同風味。日前有位網友評論「近幾年的台劇特質」，指出台劇現在加入很多政治和多元性別的議題。對此，許多網友給出不同看法。

原PO在PTT發文表示，近年台劇有一種特質，表面上在講「家庭、情感、職場、情慾跟婚姻」，貼近一般人的生活，但總會牽扯到「民主、時代、多元性別」這類敏感的議題。原PO表示，他發現台劇在政治、多元性別的議題，跟原著小說的改編上，會有一定的相似度，很多都變成「套路化產出」。

他分析，「也就是如果你只看一部台劇，會覺得比以前八點檔創新很多，但如果你看了很多部台劇，就會發現怎麼每部都這樣？」因此他提出「現在台劇文青味十足，如果劇本有問題，那就一律要讓人反思，特別是在民主跟多元性別方面」，不過他也覺得台劇較多刻意的元素，讓人覺得套路都一樣。最後原PO總結，「這些都是初看驚艷，卻經不起細品的作品」，認為題材千篇一律。

文章曝光後，許多網友回應，「現在每部都要加同性戀題材」、「很久沒看台劇了，原來現在都是這種的」、「現在台劇都不太好看」、「年紀大了看這種戲劇，有種『干我屁事』的感覺」、「台劇最近的巔峰是《想見你》吧，紅遍全球，但也好幾年了」、「一堆莫名其妙的設定」、「我覺得劇情都差不多」、「韓劇的想像力真的比台劇豐富」、「台劇還是要以前的比較好看」；也有人推薦好看的台劇，「《星空下的黑潮島嶼》蠻好看的啊」、「其實之前那部《聽海湧》也是很棒，台灣還是有很棒的戲劇」。