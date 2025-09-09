快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，過去曾聽過無數次勞保要破產的傳聞，但此次虧損的數字也確實讓他感到不安。示意圖／聯合報系資料照片

近日，有網友在PTT發文指出，勞保再傳巨額虧損，破產危機再度浮現。雖然過去類似的傳聞已聽過無數次，但他坦言這回「數字起來有點恐怖」，讓人感到不安。

文中提到，根據主計處說法，勞保再度嚴重虧損，又將面臨破產，儘管已經聽過很多次這類講法，但此次虧損的數字也確實讓他感到不安。他回想幾年前，政府還曾發布「注意，政府又幫我們賺了保費嗎？」的圖卡宣傳，如今又忽然沒了，讓他直呼「難以預測」。

他還提到當年防疫險，也是說停就停，而如今日常開銷大，勞退實際存下的金額也只有「一咪咪」，在大眾都有其他退休基金的情況下，如果勞保真的倒了，會發生什麼事呢？

貼文引發熱議，「不會怎樣啊！就領不到錢而已啊」、「就沒有勞保可以領，老人會暴動」、「如果完全不管，就是後面的領不到」、「現在繳的以後都領不到啊」。

也有網友提出不同的想法，「只會往延退，多繳、少領」、「破產本身就是假議題，政府舉債，退休延長，太多招可以用了」、「政府永遠可以舉債印錢發，怎可能破產」、「撥補啊，另外就是把股票賣光套現」、「延後到80歲才能領就沒問題了」。

根據主計總處統計，勞保潛藏負債一年暴增1.7兆元，因此推升我國各級政府潛藏負債升至20.5兆元，這代表勞保財務加速惡化，破產壓力沉重。

勞保再爆虧損！他問「真破產了會怎樣？」 網友兩派論戰

