人潮不如10年前？他問「淡水老街為何沒落」 兩派網友掀論戰

淡水老街是不少台灣人都熟知的知名景點，一名網友分享，近期淡水老街人潮少了很多，完全不像10年前水洩不通的樣子，好奇「淡水老街是怎沒落的？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「淡水老街是怎沒落的？」為題，指出10年前來淡水老街總是人擠人，10年後在涼爽沒太陽的周六假期，再來淡水老街，人潮卻不如以往，直言「以前要排隊的霜淇淋，現在沒人排了，旁邊取代的是夾娃娃機店」，讓他相當好奇淡水老街怎麼了？

貼文一出後，不少網友都表示「誰要去淡水曬太陽，人都躲到賣場、百貨、室內遊樂好嗎」、「老街上班超過10年，就一成不變，沒在規劃更新，整條街就只賣那幾樣，久了就沒人了，現在人都去對岸八里了」、「老實說，對岸的八里比較符合踏青的設計」、「夜市有的其他地方都有，名產也能網購」、「萬年不變的小吃，去兩三次就膩了」。

不過，有不少網友持相反意見，指出「太熱，傍晚以後人會多」、「才15點誰會選這時間出來？」、「這條是金色水岸，非老街」、「沒落？人多到爆，擠死了好嗎，你不能故意在特定時間去拍某個角落，然後就高興的上網PO文帶風向」、「這邊不是鬧區吧，老街在另一邊」、「明明人就超多，一堆人還排隊搭船」、「屁啦超多人」。