日本人不解台灣婚禮「1習慣」 全網歪樓：吃好料機會別錯過

台日文化差異不小，一名日本網友分享，台灣女友近期說「朋友邀我去參加婚禮，你要一起去嗎？」，讓他相當驚訝，因為在日本，只有收到邀請函的人才能參加。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名日本網友在社群平台「Threads」表示，台灣女友近期邀請他一起出席朋友婚禮，他當下滿頭問號，直言「在日本，只有收到邀請函的人才能參加，而且被邀請的一方，沒有可以再帶其他人去的選項！」，很驚訝在台灣參加婚禮居然可以攜伴。

貼文一出後，不少網友都表示「去去去，道地的台灣人都是這樣子，人多一點比較容易聊天介紹」、「通常會問要不要攜伴，一起去是正常的」、「對台灣人來說，這是正式介紹另一半的好時機，也是願意讓你融入他交友圈的證明」、「在台灣這樣算正常，沒有邀請你反而怪。但因為你是日本人，婉拒是可以的，說明你的感受即可」、「沒關係，在台灣重點是吃飯兼介紹另一半，在日本重點是對新人的祝福，有好吃的機會不可錯過」。

此外，也有部分網友歪樓，回應「不認識沒關係，你只要認識紅蟳米糕就好」、「記得看一下有沒有花好月圓這道菜，這很重要」、「如果是南部流水席一定要去！記住！流水席一定要去！」、「拜託魚翅羹一定要外帶」、「你最需要注意的是菜單有沒有魚翅羹」。