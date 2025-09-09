拚到台北有房有車卻「換來兩種代價」 他嘆：人生值得嗎？

不少人為了更好的生活，願意努力工作加班。一名網友分享，靠著努力工作、加班，終於在台北過著有房、有車的生活，但也因此賠上自己的健康，不但掉髮、變胖、還長了痔瘡，讓他非常無奈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「努力工作的盡頭是長痔瘡嗎？」為題，指出為了公司業績和升職，幾乎每天都加班到晚上11、12點，常常忙到連飯都沒時間吃，雖然順利在台北過著有房有車的生活，但也賠上了自己的健康。一開始是身體變笨重，後來便祕超過一周，還得了痔瘡，直言「坐著痛、站著也痛，連睡覺都不舒服」，最後還出現掉髮問題，讓他身心備受煎熬。

這名網友進一步說明，並不是要抱怨工作很辛苦，但開始懷疑這樣的生活值得嗎？雖然賺到錢但卻把健康也賠掉，直呼「賺大錢的代價，難道就是這樣嗎？痔瘡跟落髮會不會只是一個小小的警訊？」。

貼文一出後，不少網友都表示「首先先去看醫生，痔瘡跟落髮都可以」、「小時候都說要趕快出社會賺錢養家，但沒有人告訴我，工作後會有那麼多副作用」、「感覺你好壓抑，好像需要看心理醫生」、「換工作比較好」、「你需要換個輕鬆工作、吃健康料理，然後多去森林公園或自然環境走走」、「長痔瘡快去看醫生啦！超痛你怎麼忍的」。