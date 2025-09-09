快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聽新聞
0:00 / 0:00

拚到台北有房有車卻「換來兩種代價」 他嘆：人生值得嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，靠著努力工作、加班，終於在台北過著有房、有車的生活，但也因此賠上自己的健康。示意圖／Ingimage
一名網友分享，靠著努力工作、加班，終於在台北過著有房、有車的生活，但也因此賠上自己的健康。示意圖／Ingimage

不少人為了更好的生活，願意努力工作加班。一名網友分享，靠著努力工作、加班，終於在台北過著有房、有車的生活，但也因此賠上自己的健康，不但掉髮、變胖、還長了痔瘡，讓他非常無奈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「努力工作的盡頭是長痔瘡嗎？」為題，指出為了公司業績和升職，幾乎每天都加班到晚上11、12點，常常忙到連飯都沒時間吃，雖然順利在台北過著有房有車的生活，但也賠上了自己的健康。一開始是身體變笨重，後來便祕超過一周，還得了痔瘡，直言「坐著痛、站著也痛，連睡覺都不舒服」，最後還出現掉髮問題，讓他身心備受煎熬。

這名網友進一步說明，並不是要抱怨工作很辛苦，但開始懷疑這樣的生活值得嗎？雖然賺到錢但卻把健康也賠掉，直呼「賺大錢的代價，難道就是這樣嗎？痔瘡落髮會不會只是一個小小的警訊？」。

貼文一出後，不少網友都表示「首先先去看醫生，痔瘡跟落髮都可以」、「小時候都說要趕快出社會賺錢養家，但沒有人告訴我，工作後會有那麼多副作用」、「感覺你好壓抑，好像需要看心理醫生」、「換工作比較好」、「你需要換個輕鬆工作、吃健康料理，然後多去森林公園或自然環境走走」、「長痔瘡快去看醫生啦！超痛你怎麼忍的」。

痔瘡 掉髮 壓抑 業績

延伸閱讀

弟畢業只投台積電履歷！哥嘆「已待業3年半」 網傻眼：進去也撐不久

不想當社畜？ 網曝這2種職業翻身快：百萬年薪不是夢

別人公司比較好？職場菜鳥休息吃冰挨罵 工廠老闆喊「我們每天吃」被讚爆

同事都比我漂亮...她憂外貌會影響職場待遇 過來人：好看不一定好

相關新聞

日本人不解台灣婚禮「1習慣」 全網歪樓：吃好料機會別錯過

台日文化差異不小，一名日本網友分享，台灣女友近期說「朋友邀我去參加婚禮，你要一起去嗎？」，讓他相當驚訝，因為在日本，只有收到邀請函的人才能參加。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

拚到台北有房有車卻「換來兩種代價」 他嘆：人生值得嗎？

不少人為了更好的生活，願意努力工作加班。一名網友分享，靠著努力工作、加班，終於在台北過著有房、有車的生活，但也因此賠上自己的健康，不但掉髮、變胖、還長了痔瘡，讓他非常無奈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

勞保再爆虧損！他問「真破產了會怎樣？」 網友兩派論戰

近日，有網友在PTT發文指出，勞保再傳巨額虧損，破產危機再度浮現...

「純文組」是否要讀研究所？過來人揭優劣：要看職涯追求

文組讀研究所的優劣勢是什麼呢？一名女網友發文，稱她擔任學校的行政工作，本身是國文系，有考慮就讀日間部和在職的研究所，但也擔心不容易考上的問題，還在考慮是否要就讀，對此，有過來人建議要看自身的「職涯追求」再做選擇。

男廁一直有女清潔師進來...他坦言很不舒服：希望政府改善

為了清掃廁所，清潔員往往要進到異性廁所清潔。一名男網友發文，稱他在上公共廁所時，經常遇到女性清潔師進來，甚至遇過在坐式馬桶上被女性清潔師敲門的經歷，讓他坦言很不舒服，因此呼籲政府：「希望得到改善給市民一個正常的隱私」。

同事都比我漂亮...她憂外貌會影響職場待遇 過來人：好看不一定好

外表的差距在職場上是否會遭遇不同對待呢？一名女網友發文，稱之前聚餐拍照時，發現公司的女同事都很會打扮，她自己則顯得很黯淡，於是詢問網友：「大家覺得外貌會影響職場待遇嗎？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。