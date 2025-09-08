快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

「純文組」是否要讀研究所？過來人揭優劣：要看職涯追求

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友擔任學校的行政工作，本身是國文系，是否報考研究所讓她很猶豫。示意圖／ingimage
一名女網友擔任學校的行政工作，本身是國文系，是否報考研究所讓她很猶豫。示意圖／ingimage

文組讀研究所的優劣勢是什麼呢？一名女網友發文，稱她擔任學校的行政工作，本身是國文系，有考慮就讀日間部和在職的研究所，但也擔心不容易考上的問題，還在考慮是否要就讀，對此，有過來人建議要看自身的「職涯追求」再做選擇。

一名女網友在Dcard發文，表示她年齡未滿30歲，目前擔任學校行政的工作，本身是國文系畢業，不想當老師，看到身邊許多同學都考了研究所，於是也在思考是否要報考。

原PO列舉出日間部和在職部的優缺點，日間部雖然學歷能得到外界認可，但教授比較嚴格，文組通常又要讀三年以上，會中斷工作和薪水；在職部可以邊工作邊念書，教授也比較不嚴格，但學費較貴，且外界有些人不認可在職學歷，她對於要讀什麼研究所也沒想法，不考慮念數學有關的科系而已，與擔心研究所不好可上，也不好說服教授，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人建議要看自身職涯追求，「建議想一下妳研究所的目的，因為工作薪水或想轉職，研究所是一種途徑，但讀完全不碰數學的大概就人社院，人社院碩士班可能跟薪水應該沒什麼關係」、「我覺得要看妳對未來的職涯的追求是什麼，如果想繼續當行政，學歷就沒那麼重要」。

也有網友揭露文組讀研究所的優缺點，「文科的話，除非妳擔任教職（碩士敘薪較高），不然念研究所沒有實質的幫助，擔任學校行政人員，薪水都不會太高」、「我覺得可以繼續往上唸，但是大部份就讀純文組研究所的動機主要不是為了賺錢，主要是對人文學科某方面的領域有濃厚的興趣」、「如果原PO是希望透過研究所學歷以找更好的工作，那就會是個好的動機，但是千萬不要沒有動機與目標就進去讀」。

研究所

延伸閱讀

堪比高級青旅！逢甲宿舍爆紅「蔡英文也發文說去過」 網嗨：總統級開箱

政大宿舍分房看興趣？學弟填「水上芭蕾」真同房 校方曝分配機制

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別

相關新聞

男廁一直有女清潔師進來...他坦言很不舒服：希望政府改善

為了清掃廁所，清潔員往往要進到異性廁所清潔。一名男網友發文，稱他在上公共廁所時，經常遇到女性清潔師進來，甚至遇過在坐式馬桶上被女性清潔師敲門的經歷，讓他坦言很不舒服，因此呼籲政府：「希望得到改善給市民一個正常的隱私」。

不在了仍默默守護...岳母不解水費為何1500元 過世夫託夢解惑

中元節有些已過世的長輩或親友會透過「託夢」的方式向人們傳遞訊息。台大婦產科名醫施景中發文，稱岳母家水費每次都要繳1500多元，一直找不到原因，直到過世的丈人託夢給岳母，才解決困擾已久的問題，讓他更相信「靈魂不滅」的說法，雖然看不到過世親人，但祂仍然會在身邊守護大家。

徵信社揭露95%工程師「7大外遇對象」 網：各行業都適用

工程師外遇出軌的對象通常會是誰呢？徵信社業者發文，分享95%工程師，分為7大類，包含同事、廠商、網路認識的異性、健身房、老同學和培訓研討會認識的對象，對此，網友們認為此外遇對象能夠涵蓋「任何產業」。

同事都比我漂亮...她憂外貌會影響職場待遇 過來人：好看不一定好

外表的差距在職場上是否會遭遇不同對待呢？一名女網友發文，稱之前聚餐拍照時，發現公司的女同事都很會打扮，她自己則顯得很黯淡，於是詢問網友：「大家覺得外貌會影響職場待遇嗎？」。

「純文組」是否要讀研究所？過來人揭優劣：要看職涯追求

文組讀研究所的優劣勢是什麼呢？一名女網友發文，稱她擔任學校的行政工作，本身是國文系，有考慮就讀日間部和在職的研究所，但也擔心不容易考上的問題，還在考慮是否要就讀，對此，有過來人建議要看自身的「職涯追求」再做選擇。

全聯總部普渡「超澎湃畫面」曝光 網驚：好兄弟吃不完

農曆7月15日中元節，家家戶戶與各行各業都忙著舉行普渡儀式，一名網友自稱在全聯總部工作，曝光當日公司普渡現場超澎湃畫面，滿桌供品讓許多網友震驚直呼，「你們這個普渡好狂噢」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。