「純文組」是否要讀研究所？過來人揭優劣：要看職涯追求

文組讀研究所的優劣勢是什麼呢？一名女網友發文，稱她擔任學校的行政工作，本身是國文系，有考慮就讀日間部和在職的研究所，但也擔心不容易考上的問題，還在考慮是否要就讀，對此，有過來人建議要看自身的「職涯追求」再做選擇。

一名女網友在Dcard發文，表示她年齡未滿30歲，目前擔任學校行政的工作，本身是國文系畢業，不想當老師，看到身邊許多同學都考了研究所，於是也在思考是否要報考。

原PO列舉出日間部和在職部的優缺點，日間部雖然學歷能得到外界認可，但教授比較嚴格，文組通常又要讀三年以上，會中斷工作和薪水；在職部可以邊工作邊念書，教授也比較不嚴格，但學費較貴，且外界有些人不認可在職學歷，她對於要讀什麼研究所也沒想法，不考慮念數學有關的科系而已，與擔心研究所不好可上，也不好說服教授，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人建議要看自身職涯追求，「建議想一下妳研究所的目的，因為工作薪水或想轉職，研究所是一種途徑，但讀完全不碰數學的大概就人社院，人社院碩士班可能跟薪水應該沒什麼關係」、「我覺得要看妳對未來的職涯的追求是什麼，如果想繼續當行政，學歷就沒那麼重要」。

也有網友揭露文組讀研究所的優缺點，「文科的話，除非妳擔任教職（碩士敘薪較高），不然念研究所沒有實質的幫助，擔任學校行政人員，薪水都不會太高」、「我覺得可以繼續往上唸，但是大部份就讀純文組研究所的動機主要不是為了賺錢，主要是對人文學科某方面的領域有濃厚的興趣」、「如果原PO是希望透過研究所學歷以找更好的工作，那就會是個好的動機，但是千萬不要沒有動機與目標就進去讀」。