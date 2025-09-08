快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

聽新聞
0:00 / 0:00

男廁一直有女清潔師進來...他坦言很不舒服：希望政府改善

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友在上公共廁所時，經常遇到女性清潔師走進來，讓他很不舒服。示意圖／ingimage
一名男網友在上公共廁所時，經常遇到女性清潔師走進來，讓他很不舒服。示意圖／ingimage

為了清掃廁所，清潔員往往要進到異性廁所清潔。一名男網友發文，稱他在上公共廁所時，經常遇到女性清潔師進來，甚至遇過在坐式馬桶上被女性清潔師敲門的經歷，讓他坦言很不舒服，因此呼籲政府：「希望得到改善給市民一個正常的隱私」。

一名男網友在Dcard發文，表示他住在台北，在使用公共廁所時，經常遇到女性清潔師直接走進來，有些男廁小便斗沒有隔板，在上廁所時有人在後面走來走去，讓他感到非常不適。

原PO透露，甚至有一次，他為了躲避選擇進到坐式馬桶的隔間，結果上到一半還被女性清潔師敲門，他很清楚這是清潔員的工作，也不怪她們，但也希望台北市政府能認真對待此問題，注重市民的基本隱私。

此文一出，不少網友不分性別，也呼籲政府改善，「這點真的應該改改，讓打掃人員女生進女廁，男生進男廁」、「從以前到現在，男性的隱私權有跟沒有一樣，男廁男宿的女賓止步像個笑話，希望有更多男性朋友更重視自己的隱私權」、「支持男生們直接和主管單位反應這種不尊重人的行為」、「也可能因為清潔人員都是女性居多，如果我們女生上廁所出來看到有異性在打掃也是會很不自在」。

也有網友分享類似經歷，「中南部也一樣，之前在敝校圖書館小便斗上廁所，一名女同學非常自然的直接走進來洗手，跟我對到眼也絲毫沒有不好意思的感覺」、「但我遇過，打掃男廁時明明就已經知道哪個時段是打掃時間，還是有白目的男同事硬要走進來」、「我住高雄，常常會這樣，我是覺得沒什麼關係，習慣了，大部分打掃阿姨也都是有年紀的，所以沒什麼壓力」。

廁所

延伸閱讀

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

同事都比我漂亮...她憂外貌會影響職場待遇 過來人：好看不一定好

徵信社揭露95%工程師「7大外遇對象」 網：各行業都適用

不在了仍默默守護...岳母不解水費為何1500元 過世夫託夢解惑

相關新聞

男廁一直有女清潔師進來...他坦言很不舒服：希望政府改善

為了清掃廁所，清潔員往往要進到異性廁所清潔。一名男網友發文，稱他在上公共廁所時，經常遇到女性清潔師進來，甚至遇過在坐式馬桶上被女性清潔師敲門的經歷，讓他坦言很不舒服，因此呼籲政府：「希望得到改善給市民一個正常的隱私」。

不在了仍默默守護...岳母不解水費為何1500元 過世夫託夢解惑

中元節有些已過世的長輩或親友會透過「託夢」的方式向人們傳遞訊息。台大婦產科名醫施景中發文，稱岳母家水費每次都要繳1500多元，一直找不到原因，直到過世的丈人託夢給岳母，才解決困擾已久的問題，讓他更相信「靈魂不滅」的說法，雖然看不到過世親人，但祂仍然會在身邊守護大家。

徵信社揭露95%工程師「7大外遇對象」 網：各行業都適用

工程師外遇出軌的對象通常會是誰呢？徵信社業者發文，分享95%工程師，分為7大類，包含同事、廠商、網路認識的異性、健身房、老同學和培訓研討會認識的對象，對此，網友們認為此外遇對象能夠涵蓋「任何產業」。

同事都比我漂亮...她憂外貌會影響職場待遇 過來人：好看不一定好

外表的差距在職場上是否會遭遇不同對待呢？一名女網友發文，稱之前聚餐拍照時，發現公司的女同事都很會打扮，她自己則顯得很黯淡，於是詢問網友：「大家覺得外貌會影響職場待遇嗎？」。

「純文組」是否要讀研究所？過來人揭優劣：要看職涯追求

文組讀研究所的優劣勢是什麼呢？一名女網友發文，稱她擔任學校的行政工作，本身是國文系，有考慮就讀日間部和在職的研究所，但也擔心不容易考上的問題，還在考慮是否要就讀，對此，有過來人建議要看自身的「職涯追求」再做選擇。

全聯總部普渡「超澎湃畫面」曝光 網驚：好兄弟吃不完

農曆7月15日中元節，家家戶戶與各行各業都忙著舉行普渡儀式，一名網友自稱在全聯總部工作，曝光當日公司普渡現場超澎湃畫面，滿桌供品讓許多網友震驚直呼，「你們這個普渡好狂噢」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。