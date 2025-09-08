男廁一直有女清潔師進來...他坦言很不舒服：希望政府改善

為了清掃廁所，清潔員往往要進到異性廁所清潔。一名男網友發文，稱他在上公共廁所時，經常遇到女性清潔師進來，甚至遇過在坐式馬桶上被女性清潔師敲門的經歷，讓他坦言很不舒服，因此呼籲政府：「希望得到改善給市民一個正常的隱私」。

一名男網友在Dcard發文，表示他住在台北，在使用公共廁所時，經常遇到女性清潔師直接走進來，有些男廁小便斗沒有隔板，在上廁所時有人在後面走來走去，讓他感到非常不適。

原PO透露，甚至有一次，他為了躲避選擇進到坐式馬桶的隔間，結果上到一半還被女性清潔師敲門，他很清楚這是清潔員的工作，也不怪她們，但也希望台北市政府能認真對待此問題，注重市民的基本隱私。

此文一出，不少網友不分性別，也呼籲政府改善，「這點真的應該改改，讓打掃人員女生進女廁，男生進男廁」、「從以前到現在，男性的隱私權有跟沒有一樣，男廁男宿的女賓止步像個笑話，希望有更多男性朋友更重視自己的隱私權」、「支持男生們直接和主管單位反應這種不尊重人的行為」、「也可能因為清潔人員都是女性居多，如果我們女生上廁所出來看到有異性在打掃也是會很不自在」。

也有網友分享類似經歷，「中南部也一樣，之前在敝校圖書館小便斗上廁所，一名女同學非常自然的直接走進來洗手，跟我對到眼也絲毫沒有不好意思的感覺」、「但我遇過，打掃男廁時明明就已經知道哪個時段是打掃時間，還是有白目的男同事硬要走進來」、「我住高雄，常常會這樣，我是覺得沒什麼關係，習慣了，大部分打掃阿姨也都是有年紀的，所以沒什麼壓力」。