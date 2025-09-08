快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

同事都比我漂亮...她憂外貌會影響職場待遇 過來人：好看不一定好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友參加聚餐拍照時，發現公司的女同事都很會打扮，她自己則顯得很黯淡。示意圖／ingimage
外表的差距在職場上是否會遭遇不同對待呢？一名女網友發文，稱之前聚餐拍照時，發現公司的女同事都很會打扮，她自己則顯得很黯淡，於是詢問網友：「大家覺得外貌會影響職場待遇嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示前不久公司聚餐時，有拍攝大家的合照，照片中女同事們都很會打扮，除了基本的妝容外，氣色也非常好，她在之中顯得特別黯淡，大小眼很明顯，比起自拍，缺陷幾乎被放大了十倍。

原PO表示，她本身也才32歲，但翻閱去年或前年的照片都沒有那麼顯老，不曉得是否是年紀真的到了，也很好奇自己外貌不如人在職場上是否會很吃虧，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人說出實話，認為真的會有影響，「基本待遇不會有差別，指工資或公司福利，，但特殊待遇會，例如人對人之間的耐心等」、「長得好看的男生跟女生我耐心會比較好，提前是正常人」、「至今已經超多年，科技業非常明顯，外貌普通就是要比別人更努力」、「當然會啊，長得好看人生會順遂很多」。

但也有網友認為，外表好看在職場不一定是好事，「會，漂亮的女生如果在女人多的地方會很辛苦」、「單純漂亮能力不好，反而容易變成標靶，會加深妳能力不好的印象」、「太漂亮反而容易遇到爛事，例如莫名被針對、被騷擾、常被叫去應酬、尾牙表演都找妳」、「女生多的環境，如果公司風氣很封閉，其實長得安全還比較好欸，長得太漂亮容易招嫉妒」。

職場

