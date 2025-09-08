快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

不在了仍默默守護...岳母不解水費為何1500元 過世夫託夢解惑

聯合新聞網／ 綜合報導
施景中岳母家水費每次都要繳1500多元，找不到原因，直到過世的丈人託夢給岳母，才解決問題。示意圖／ingimage
施景中岳母家水費每次都要繳1500多元，找不到原因，直到過世的丈人託夢給岳母，才解決問題。示意圖／ingimage

中元節有些已過世的長輩或親友會透過「託夢」的方式向人們傳遞訊息。台大婦產科名醫施景中發文，稱岳母家水費每次都要繳1500多元，一直找不到原因，直到過世的丈人託夢給岳母，才解決困擾已久的問題，讓他更相信「靈魂不滅」的說法，雖然看不到過世親人，但祂仍然會在身邊守護大家。

台大婦產科名醫施景中在臉書發文，表示台南岳母家的水費每次都要繳1500元，但她經常在台北，台南只有一個人在用水，照理說水費不可能那麼高，找了水電工來查，一直找不出原因。

施景中透露，直到幾天前過世的丈人託夢跟岳母說，請當初改建房子的設計師來看，岳母照做，請已經很久沒聯絡的設計師來查查看，結果很快就發現問題所在，也順利解決了。此經歷讓施景中更相信靈魂不滅，雖然佛教不講靈魂，但過世的親人，很可能一樣會以另一種方式，默默守護著我們。

此文一出，也有不少網友相信靈魂不滅的說法，「我也始終相信，靈魂不滅」、「一直都在，以另一種形體或能量守護」、「我相信，因為我也是掛念在另一個世界的親人，然後，祂回來告訴我，祂過得很好，要我放下，不要掛心祂們」、「有時冥冥中就是真的有」、「我相信那些我們看不到，但守著我們的親人，或是善良的無形」。

也有網友分享類似託夢的經驗，「我們家有同樣經驗，逝去的長輩來三次，指天花板，第三次找到藏起來的財物」、「就像家父已經離開了，可是七月初一我親眼目睹的靈異現象，讓我知道他一直都在」、「爸爸離開後的某天，妹妹公司要開會，時間快到了，而她還在家裡睡覺，她說感覺到有人拉她的腳叫她起來，後來她說是爸爸叫她起床的」。

鬼月

延伸閱讀

中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」

白露到！命理師示警「鬼月+血月」特別兇猛 「8星座」有好運

白露撞鬼月入「極陰期」禁忌曝光…秋分前注意 一招甩厄運

相關新聞

不在了仍默默守護...岳母不解水費為何1500元 過世夫託夢解惑

中元節有些已過世的長輩或親友會透過「託夢」的方式向人們傳遞訊息。台大婦產科名醫施景中發文，稱岳母家水費每次都要繳1500多元，一直找不到原因，直到過世的丈人託夢給岳母，才解決困擾已久的問題，讓他更相信「靈魂不滅」的說法，雖然看不到過世親人，但祂仍然會在身邊守護大家。

徵信社揭露95%工程師「7大外遇對象」 網：各行業都適用

工程師外遇出軌的對象通常會是誰呢？徵信社業者發文，分享95%工程師，分為7大類，包含同事、廠商、網路認識的異性、健身房、老同學和培訓研討會認識的對象，對此，網友們認為此外遇對象能夠涵蓋「任何產業」。

全聯總部普渡「超澎湃畫面」曝光 網驚：好兄弟吃不完

農曆7月15日中元節，家家戶戶與各行各業都忙著舉行普渡儀式，一名網友自稱在全聯總部工作，曝光當日公司普渡現場超澎湃畫面，滿桌供品讓許多網友震驚直呼，「你們這個普渡好狂噢」。

不再鬆垮垮！褲子不合身怎麼辦 UNIQLO「2招」解決網驚呆

日系服裝品牌UNIQLO以簡約質感聞名，備受台灣人喜愛，不過喜歡的單品卻也常常遇上不合身的問題，讓人感到可惜。近日UNIQLO就在Instagram官方粉專發文分享兩個小技巧，讓你腰帶不卡卡、褲長剛剛好！

普渡拜出新高度！他見桌上1供品愣住：好兄弟也要做家事？

普渡期間，不少民眾都會準備民生用品來祭拜好兄弟。一名網友分享，近期在全聯購買供品，返家途中發現有民眾在普渡桌上擺「洗衣膠囊」，讓他驚呼「好兄弟也要洗衣服？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好看不能當飯吃？長輩勸告「長大後秒打臉」 網共鳴：根本吃到吐

你也聽過這句嗎？一名網友分享，以前常聽長輩常說「長得好看又不能當飯吃」，但實際長大後，才發現這句話根本錯得離譜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。