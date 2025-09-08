不在了仍默默守護...岳母不解水費為何1500元 過世夫託夢解惑

中元節有些已過世的長輩或親友會透過「託夢」的方式向人們傳遞訊息。台大婦產科名醫施景中發文，稱岳母家水費每次都要繳1500多元，一直找不到原因，直到過世的丈人託夢給岳母，才解決困擾已久的問題，讓他更相信「靈魂不滅」的說法，雖然看不到過世親人，但祂仍然會在身邊守護大家。

台大婦產科名醫施景中在臉書發文，表示台南岳母家的水費每次都要繳1500元，但她經常在台北，台南只有一個人在用水，照理說水費不可能那麼高，找了水電工來查，一直找不出原因。

施景中透露，直到幾天前過世的丈人託夢跟岳母說，請當初改建房子的設計師來看，岳母照做，請已經很久沒聯絡的設計師來查查看，結果很快就發現問題所在，也順利解決了。此經歷讓施景中更相信靈魂不滅，雖然佛教不講靈魂，但過世的親人，很可能一樣會以另一種方式，默默守護著我們。

此文一出，也有不少網友相信靈魂不滅的說法，「我也始終相信，靈魂不滅」、「一直都在，以另一種形體或能量守護」、「我相信，因為我也是掛念在另一個世界的親人，然後，祂回來告訴我，祂過得很好，要我放下，不要掛心祂們」、「有時冥冥中就是真的有」、「我相信那些我們看不到，但守著我們的親人，或是善良的無形」。

也有網友分享類似託夢的經驗，「我們家有同樣經驗，逝去的長輩來三次，指天花板，第三次找到藏起來的財物」、「就像家父已經離開了，可是七月初一我親眼目睹的靈異現象，讓我知道他一直都在」、「爸爸離開後的某天，妹妹公司要開會，時間快到了，而她還在家裡睡覺，她說感覺到有人拉她的腳叫她起來，後來她說是爸爸叫她起床的」。