徵信社揭露95%工程師「7大外遇對象」 網：各行業都適用

聯合新聞網／ 綜合報導
徵信社業者發文分享95%工程師的外遇對象。示意圖／ingimage
工程師外遇出軌的對象通常會是誰呢？徵信社業者發文，分享95%工程師的外遇對象，分為7大類，包含同事、廠商、網路認識的異性、健身房、老同學和培訓研討會認識的對象，對此，網友們認為此外遇對象能夠涵蓋「任何產業」。

徵信社業者在Dcard發文，指出95%工程師的外遇對象，第一個對象是「公司同事」，此為最常見的對象，因為工程師要和產品、設計或行銷的同事合作，容易產生情感，在溝通聊天過程中日久生情。

第二類是「專案合作廠商」，常見在B2B或外包合作，以工作名義密切互動，同樣容易變成私人交流，日久生情；第三類是「線上認識的年輕異性」，因為工程師交友單純，喜歡通過交友軟體結識異性。第四類為「健身房或興趣社團的認識對象」，如果工程師開始健身或學才藝，容易因認真和穩定吸引到對象。

第五類是「前同學或老朋友」，通常是大學或研究所的前同學，容易舊情復燃，透過聯絡情感產生聯繫。第六類為「公司行政、秘書或助理」，幫忙處理文件時容易產生依賴感，成為情感出口；最後一類是「培訓或研討會認識的對象」，因為工程師常出差或參加技術會議，如果密切接觸，可能因尋求短期刺激而產生情感。

此文一出，不少網友認為以上的外遇對象任何行業都適用，「任何產業都一樣吧，近水樓台或上網找，有需要侷限在工程師嗎」、「適用於所有職業會外遇的人，哪有只有工程師」、「這聽起來根本不是工程師，一般的人遇到這樣也會外遇好嗎」、「這基本上已經是全部的通路了吧」。

也有網友分享更多外遇對象和外遇方式，「我女友就是公司窗口，常要跟新竹工程師接洽，每個工程師都喜歡約她去咖啡廳看電影」、「還有實習生吧」、「我老公是跟助理工程師，用teams先認識然後慢慢聊」。

外遇 工程師 兩性關係

