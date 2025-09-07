聽新聞
全聯總部普渡「超澎湃畫面」曝光 網驚：好兄弟吃不完
農曆7月15日中元節，家家戶戶與各行各業都忙著舉行普渡儀式，一名網友自稱在全聯總部工作，曝光當日公司普渡現場超澎湃畫面，滿桌供品讓許多網友震驚直呼，「你們這個普渡好狂噢」。
原PO以「當你在零售業集團總部參加中元普渡」為標題在Threads發文，分享全聯總部普渡現場，畫面可見桌子排了好幾排，上面堆滿零食水果，數量相當驚人，就連員工排隊拜拜的陣容也是塞滿整個大廳，超大規格驚呆許多網友。
貼文讓不少人嘖嘖稱奇，「看起來很像特賣會」、「供品真的很壯觀，但分得人也很多，管理部超辛苦，收完供品還得分到各部門」、「如果這些都是發給員工的，我覺得理所當然的盛況」、「一看就很全聯，但我上次做梧棲廠好像沒這麼多」、「好兄弟：吃不完，真的吃不完」、「那好兄弟們都來這吃到飽，就不會到訪小老百姓家」、「這個是開大貨車整車載吧！我只有看過果菜車這樣，第一次看到可以整車的零食」。
也有許多人好奇「拜完是會分給員工還是…？」、「應該不會再拿回去賣場賣吧？」面對疑問，有內行網友在留言區回覆，「有客人會拜完拿來退」、「這些拜完不會拿去賣場上架，會分給員工吃掉」。
