全聯總部普渡「超澎湃畫面」曝光 網驚：好兄弟吃不完

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享全聯總部超澎湃普渡畫面，驚呆網友。照片為示意圖，非本文當事業者。 圖／聯合報系資料照
一名網友分享全聯總部超澎湃普渡畫面，驚呆網友。照片為示意圖，非本文當事業者。 圖／聯合報系資料照

農曆7月15日中元節，家家戶戶與各行各業都忙著舉行普渡儀式，一名網友自稱在全聯總部工作，曝光當日公司普渡現場超澎湃畫面，滿桌供品讓許多網友震驚直呼，「你們這個普渡好狂噢」。

原PO以「當你在零售業集團總部參加中元普渡」為標題在Threads發文，分享全聯總部普渡現場，畫面可見桌子排了好幾排，上面堆滿零食水果，數量相當驚人，就連員工排隊拜拜的陣容也是塞滿整個大廳，超大規格驚呆許多網友。

貼文讓不少人嘖嘖稱奇，「看起來很像特賣會」、「供品真的很壯觀，但分得人也很多，管理部超辛苦，收完供品還得分到各部門」、「如果這些都是發給員工的，我覺得理所當然的盛況」、「一看就很全聯，但我上次做梧棲廠好像沒這麼多」、「好兄弟：吃不完，真的吃不完」、「那好兄弟們都來這吃到飽，就不會到訪小老百姓家」、「這個是開大貨車整車載吧！我只有看過果菜車這樣，第一次看到可以整車的零食」。

也有許多人好奇「拜完是會分給員工還是…？」、「應該不會再拿回去賣場賣吧？」面對疑問，有內行網友在留言區回覆，「有客人會拜完拿來退」、「這些拜完不會拿去賣場上架，會分給員工吃掉」。

全聯 中元普渡

全聯總部普渡「超澎湃畫面」曝光 網驚：好兄弟吃不完

農曆7月15日中元節，家家戶戶與各行各業都忙著舉行普渡儀式，一名網友自稱在全聯總部工作，曝光當日公司普渡現場超澎湃畫面，滿桌供品讓許多網友震驚直呼，「你們這個普渡好狂噢」。

不再鬆垮垮！褲子不合身怎麼辦 UNIQLO「2招」解決網驚呆

日系服裝品牌UNIQLO以簡約質感聞名，備受台灣人喜愛，不過喜歡的單品卻也常常遇上不合身的問題，讓人感到可惜。近日UNIQLO就在Instagram官方粉專發文分享兩個小技巧，讓你腰帶不卡卡、褲長剛剛好！

普渡拜出新高度！他見桌上1供品愣住：好兄弟也要做家事？

普渡期間，不少民眾都會準備民生用品來祭拜好兄弟。一名網友分享，近期在全聯購買供品，返家途中發現有民眾在普渡桌上擺「洗衣膠囊」，讓他驚呼「好兄弟也要洗衣服？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好看不能當飯吃？長輩勸告「長大後秒打臉」 網共鳴：根本吃到吐

你也聽過這句嗎？一名網友分享，以前常聽長輩常說「長得好看又不能當飯吃」，但實際長大後，才發現這句話根本錯得離譜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新潮單品太醜？她狠批1款褲子設計「時尚災難」有人嫌怪也有人很愛

從服飾、精品就可以看出當下時尚潮流的走向，但不見得每個人欣賞的眼光都雷同。有一名女網友最近看到一款褲子的設計覺得非常不好看，甚至批評是「時尚災難」，貼文引起兩派不同看法激辯。

煮麵容易黏在一起？ 專家傳授3步驟：不黏還可以很Q彈

許多人愛吃麵食，也會自己在家裡動手煮，但煮麵看起來很簡單，卻也是需要技巧。新莊公有市場菜販廖炯程分享煮麵的技巧，除了要等水滾再下鍋以外，適時攪拌、麵撈起來沖冷水，都可以讓避免讓麵黏在一起，吃起來也更有彈性。

