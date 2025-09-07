不再鬆垮垮！褲子不合身怎麼辦 UNIQLO「2招」解決網驚呆

日系服裝品牌UNIQLO以簡約質感聞名，備受台灣人喜愛，不過喜歡的單品卻也常常遇上不合身的問題，讓人感到可惜。近日UNIQLO就在Instagram官方粉專發文分享兩個小技巧，讓你腰帶不卡卡、褲長剛剛好！

UNIQLO在教學影片指出，想要解決褲頭鬆垮垮或是皺巴巴，只需要將褲頭穿過腰帶頭後，再將腰帶穿過鈕釦洞，最後把皮帶繫上，如此一來，褲子不再鬆垮垮，也不會皺巴巴，整體看起來非常有精神。

UNIQLO還分享，許多人常被褲管太長的問題所困，想要避免「拖地」只需要一個「小別針」。首先將褲管折到適合的長度，並將小別針從對折的中間穿過，最後整理一下褲管就能有效改善「拖地」問題，也不會顯得很奇怪。

影片發布後，許多網友嘖嘖稱奇，直呼「不用去改褲子了」、「完了，看完只想買飾品」、「謝謝分享」、「這樣皮帶不會壞掉嗎」；也有網友打趣，「我就看你尿急、屎在滾的時候怎麼辦」。