普渡拜出新高度！他見桌上1供品愣住：好兄弟也要做家事？

機車是台灣人最習慣也最常使用的交通工具，但停車卻讓不少機車族相當困擾。有網友好奇在外面停車時，常常可見有些車的車頭是朝外停放，讓他十分不解為何要和其他人不一樣？貼文引來不少車主的回覆，留言幾乎一面倒都是選擇車頭朝外。

2025-09-05 12:00