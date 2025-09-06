普渡拜出新高度！他見桌上1供品愣住：好兄弟也要做家事？
普渡期間，不少民眾都會準備民生用品來祭拜好兄弟。一名網友分享，近期在全聯購買供品，返家途中發現有民眾在普渡桌上擺「洗衣膠囊」，讓他驚呼「好兄弟也要洗衣服？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期去全聯購買普渡用品，回家路上看到有民眾在普渡桌上擺洗衣膠囊，坦言知道要擺牙刷、毛巾、肥皂之類的民生用品，但第一次看到洗衣膠囊，直呼「難道好兄弟也要洗衣服嗎？還是是我沒跟上這波潮流？」。
貼文一出後，不少網友都表示「都做鬼了還要家事也太辛苦」、「安捏不夠週到，洗衣球都有了，要配一台洗脫烘啊」、「靈界：謝謝這位朋友，衣服不臭了」、「吃完東西還要洗衣服，太地獄了吧」、「好兄弟吃完會吐泡泡」、「可能阿嬤以為是果凍」。
此外，也有部分網友回應「現在的人什麼都可以拜，下次可以拜掃地機器人，讓祖先在那裏都不用自己掃地」、「現在化妝品、保養品都有人拿來拜，有什麼好稀奇」、「我都覺得可以燒信用卡，就不用燒那麼多紙錢，幫他們環保」、「我還看過有人幫狗普渡，還摺了紙蓮花」、「昨天下班經過某大樓普渡現場，竟然看到有人供奉一台豆漿機」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
