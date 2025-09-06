好看不能當飯吃？長輩勸告「長大後秒打臉」 網共鳴：根本吃到吐

你也聽過這句嗎？一名網友分享，以前常聽長輩常說「長得好看又不能當飯吃」，但實際長大後，才發現這句話根本錯得離譜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，小時候常聽長輩說「長得好看又不能當飯吃」，但長大後才發現這句話有多荒謬，因為長得好看的人，根本都吃到快吐了，直呼「這不是作弊，是基因彩票的合法兌現」。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「現實就是外貌優勢能帶來各種紅利」、「何止可以當飯吃，還是別人捧著飯餵你吃」、「長得好看何止能當飯吃，根本就像是在吃Buffet了」、「我以前拍婚禮的觀察，90%漂亮的新娘都是嫁有錢人家。長得好看還真的比較容易過上好生活」、「長得好看就是優勢，跟別人一樣的學歷、資歷，就是會比別人優先錄取，人生也比別人順」、「好看真的能當飯吃，看起來吃很飽」。

不過，也有部分網友認為是世代差異，回應「他們那個年代長得再好看，在農村沒人知道，確實沒有用」、「年代不一樣啦，長輩那個年代網路不發達，確實長得漂亮可能有一些小優待，但沒辦法賺錢」。