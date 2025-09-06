快訊

好看不能當飯吃？長輩勸告「長大後秒打臉」 網共鳴：根本吃到吐

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，以前常聽長輩常說「長得好看又不能當飯吃」，但實際長大後，才發現這句話根本錯得離譜。示意圖／Ingimage
一名網友分享，以前常聽長輩常說「長得好看又不能當飯吃」，但實際長大後，才發現這句話根本錯得離譜。示意圖／Ingimage

你也聽過這句嗎？一名網友分享，以前常聽長輩常說「長得好看又不能當飯吃」，但實際長大後，才發現這句話根本錯得離譜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，小時候常聽長輩說「長得好看又不能當飯吃」，但長大後才發現這句話有多荒謬，因為長得好看的人，根本都吃到快吐了，直呼「這不是作弊，是基因彩票的合法兌現」。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「現實就是外貌優勢能帶來各種紅利」、「何止可以當飯吃，還是別人捧著飯餵你吃」、「長得好看何止能當飯吃，根本就像是在吃Buffet了」、「我以前拍婚禮的觀察，90%漂亮的新娘都是嫁有錢人家。長得好看還真的比較容易過上好生活」、「長得好看就是優勢，跟別人一樣的學歷、資歷，就是會比別人優先錄取，人生也比別人順」、「好看真的能當飯吃，看起來吃很飽」。

不過，也有部分網友認為是世代差異，回應「他們那個年代長得再好看，在農村沒人知道，確實沒有用」、「年代不一樣啦，長輩那個年代網路不發達，確實長得漂亮可能有一些小優待，但沒辦法賺錢」。

長輩 基因

相關新聞

普渡拜出新高度！他見桌上1供品愣住：好兄弟也要做家事？

普渡期間，不少民眾都會準備民生用品來祭拜好兄弟。一名網友分享，近期在全聯購買供品，返家途中發現有民眾在普渡桌上擺「洗衣膠囊」，讓他驚呼「好兄弟也要洗衣服？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好看不能當飯吃？長輩勸告「長大後秒打臉」 網共鳴：根本吃到吐

你也聽過這句嗎？一名網友分享，以前常聽長輩常說「長得好看又不能當飯吃」，但實際長大後，才發現這句話根本錯得離譜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新潮單品太醜？她狠批1款褲子設計「時尚災難」有人嫌怪也有人很愛

從服飾、精品就可以看出當下時尚潮流的走向，但不見得每個人欣賞的眼光都雷同。有一名女網友最近看到一款褲子的設計覺得非常不好看，甚至批評是「時尚災難」，貼文引起兩派不同看法激辯。

煮麵容易黏在一起？ 專家傳授3步驟：不黏還可以很Q彈

許多人愛吃麵食，也會自己在家裡動手煮，但煮麵看起來很簡單，卻也是需要技巧。新莊公有市場菜販廖炯程分享煮麵的技巧，除了要等水滾再下鍋以外，適時攪拌、麵撈起來沖冷水，都可以讓避免讓麵黏在一起，吃起來也更有彈性。

停機車「車頭該朝外還是朝內？」 一票車主曝停法：這才是正確的

機車是台灣人最習慣也最常使用的交通工具，但停車卻讓不少機車族相當困擾。有網友好奇在外面停車時，常常可見有些車的車頭是朝外停放，讓他十分不解為何要和其他人不一樣？貼文引來不少車主的回覆，留言幾乎一面倒都是選擇車頭朝外。

一份1200元？夜市這品項最多人批「很盤」：老闆把客人當肥羊宰

台灣的夜市遠近馳名，各式各樣美食小吃征服國內外饕客的胃，但也時常因為價格出現爭議。

