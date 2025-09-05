新潮單品太醜？她狠批1款褲子設計「時尚災難」有人嫌怪也有人很愛

從服飾、精品就可以看出當下時尚潮流的走向，但不見得每個人欣賞的眼光都雷同。有一名女網友最近看到一款褲子的設計覺得非常不好看，甚至批評是「時尚災難」，貼文引起兩派不同看法激辯。

從原PO在Dcard分享的幾張網路擷圖可看到，模特兒穿著俗稱「彎刀褲」的褲子，腿部的褲管設計非常寬鬆且向外彎，看起來就好像一把「大彎刀」，也因此有「彎刀褲」的稱呼。只不過這樣的造型讓原PO覺得不好看，認為這款褲子的設計拉垮了整體比例，甚至直言根本是「時尚災難」，她認為這種只會流行一時的款式，可能就留在2025年了。

貼文引起熱議，不少人也跟原PO的看法一樣，「真的蠻醜的，我也看不懂」、「時尚界有醜東西也不是第一天了，反正他們說時尚就時尚」、「腿看起來很短，適合的人真的不多」、「我也覺得怪，闊腿褲也很修飾腿型啊，彎刀褲硬生生把站姿變像O型腿欸，這樣真的有好看嗎？」、「很像O型腿，還不如直筒」、「我也真的看不懂這個到底在幹嘛？有夠醜，感覺腿變很粗」。

但多數網友反而覺得好看，「感覺身高高的人穿好看，不過每個人適合的本來就不一樣，又不是每個人都模特身材，找到自己適合的比較重要」、「長褲本來就很看版型，我同事模特身材，她穿這種褲就超好看，但據說也是買到2000元以上，才能買到穿起來不怪的」、「對腿型難看的人而言，這是救星」、「我個人蠻喜歡的，很修飾梨形身材，不過這個褲子也蠻考驗版型和布料的選擇，同時褲長也要選對」、「覺得挺帥的欸，尤其穿美式復古風」、「主要這版型對胯寬的女生很友好，亞洲很多女生都很瘦，但身形不夠好看，像是假胯寬等等，版型好的彎刀褲可以修飾」。