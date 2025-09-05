煮麵容易黏在一起？ 專家傳授3步驟：不黏還可以很Q彈

許多人愛吃麵食，也會自己在家裡動手煮，但煮麵看起來很簡單，卻也是需要技巧。新莊公有市場菜販廖炯程分享煮麵的技巧，除了要等水滾再下鍋以外，適時攪拌、麵撈起來沖冷水，都可以讓避免讓麵黏在一起，吃起來也更有彈性。

廖炯程在臉書分享影片表示，如果煮麵時都會黏成一坨，其實不是麵本身的問題，可能是水加太少，在煮的過程中麵體無法翻動；此外，火不夠導致水不夠滾，也有可能是原因之一。廖炯程說每種麵條的厚度、濕度都不一樣，因此不能全都按照產品包裝上的方式和時間去烹煮。

至於麵要怎麼煮才會好吃？廖炯程也大方透露撇步，他說水一定要多，等煮開了再把麵條放下去並且攪拌開來，時間3到5分鐘就夠了，如果不嫌麻煩的話，麵條煮好後撈起來過冰水，或者把冷開水倒入鍋裡攪拌，這樣麵體會比較緊實，也不容易黏在一起。

《元氣網》也曾教大家，在水還沒有滾開時不要放入麵條，因為溫度不足麵條就容易黏在一起；另外煮的過程中也要適時加水，麵條煮熟後撈起來過水，也能把糊糊的澱粉沖掉，撈起來後拌入一點點油，可以讓麵條不會黏在一起。

除此之外，若想要吃起來Q彈，煮麵時加點鹽進去，能抑制澱粉糊化來降低麵條黏度，也可增加麵條嚼勁。