停機車「車頭該朝外還是朝內？」 一票車主曝停法：這才是正確的

機車是台灣人最習慣也最常使用的交通工具，但停車卻讓不少機車族相當困擾。有網友好奇在外面停車時，常常可見有些車的車頭是朝外停放，讓他十分不解為何要和其他人不一樣？貼文引來不少車主的回覆，留言幾乎一面倒都是選擇車頭朝外。

原PO在Threads發文表示，自己也是機車通勤族，在外面停車時常常發現有些車主會將車頭朝外停放，他認為這樣不好停放，停好後人也不方便進出，甚至還會干擾左右兩側要停進去的車子。

他解釋會這麼關心這個問題，是因為自己就是停在旁邊被搬車的那台，因此對於有些人將機車車頭朝外停放的動作感到不解，於是上網發文求問，「有沒有也喜歡這樣停車的車主來幫我解惑？」

貼文一出，多數車主也認同車頭朝外停放比較好，「其實停車都應該要車頭朝外，是我們懶」、「降低被移車的機率」、「車頭朝外才是正確停車方式，台灣人當久了就會以為朝內才是正常」、「去國外看有滿大一部分都是車頭朝外停」、「我車有裝後箱，因為箱子會超出車格，基本上都是這樣停（車頭朝外），也可以避免其他人擦撞到箱子摔車」、「車頭朝外比較好出去吧，也可以看到左右有無來車」。

依《道路交通安全規則》第112條第3項規定，大型重型機車及機車停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得逾30公分，如果未依順行方向或未緊靠道路右側停放，違者可處600元以上、1200元以下罰鍰。