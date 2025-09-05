一份1200元？夜市這品項最多人批「很盤」：老闆把客人當肥羊宰

台灣的夜市遠近馳名，各式各樣美食小吃征服國內外饕客的胃，但也時常因為價格出現爭議。有網友表示外國觀光客來台灣也只會造訪夜市一次，因此常常聽到夜市攤商將這些人當作肥羊宰，讓他好奇最容易把客人當盤子的攤商種類前五名是哪些？

原PO在PTT發文表示，許多外國觀光客來台灣玩很喜歡逛夜市，尤其是日本、南韓遊客，但也因為這些觀光客通常只是來一次，很少有回頭的可能，也因此常常可以看到有不肖攤商把觀光客當肥羊宰的新聞。對此，原PO很好奇去夜市買什麼東西最容易被宰？最容易把客人當「盤子」的攤商種類前五名是哪些？

貼文引起熱議，骰子牛、烤玉米等都被點名，「骰子牛，貴、難吃、少」、「問就是鹽水雞」、「秤重賣的都是」、「夾娃娃機、射氣球」、「沒有標價的烤玉米」、「首推烤玉米，盤子最愛」、「烤玉米太香了，常常差點中計」、「烤玉米都不標，一根都快200元」。

而當中最多人抱怨的就是水果，「我聽過水果1包1200元的，應該是水果，水果才更黑暗」、「現在不只夜市水果貴，普通你看到的水果也都貴，整個都亂掉」、「八卦版民調水果果然拿第一，大家都被坑過」、「水果一包50元的跟500元的長一樣，老闆只會跟你說他的是高級進口貨，而且已經切了」。

夜市小吃的價格常常是許多人爭論的焦點，網路上也曾經討論過夜市最盤的三大品項是哪些，「骰子牛、現切水果、帝王蟹肉棒」就被不少人點名價格最貴，根本不值得買。