作家悔年輕時為拚資歷、加薪跳槽 揭「回鍋」老東家主因是它

聯合新聞網／ 綜合報導
黃大米透露年輕時想跳槽加薪，在前往某「收視率第一名的電視台」後，因不堪公司內鬥，最終選擇「回鍋」到老東家工作的過往。示意圖／ingimage
知名作家黃大米今（4）日在臉書透露年輕時想依靠跳槽來加薪，在前往某「收視率第一名的電視台」後，因不堪公司內鬥，最終選擇「回鍋」到老東家就職，她感嘆，現在已經不會覺得到收視率第一名的電視台上班很榮耀了，就如同找到適合自己的東西，隨時都能感到身心放鬆，經歷滄海桑田，才會甘心弱水三千只取一瓢。

黃大米經常在臉書分享旅行遊記，她今日罕見以職場為主題，透露自己過去因想透過跳槽來加薪，其中「想讓資歷變好看」的誘因比前者大。因為她深深明白，這是一個用名牌換名牌的世界，當履歷表上的資歷寫上很多厲害的大公司，就可以靠這樣的資歷，吸引到更多更好的公司願意請你去工作。

黃大米表示，當時從工作多年、待得很愉快的某電視台，跳槽到收視率第一名的電視台，覺得最優秀的人，應該要去那裡證明自己的厲害，但如今回頭一看卻自嘲當時很好笑，認為自己實力好不好，需要靠一棟建築物、一個LOGO來證明，而非真的知道自己很好了。她表示，當自己越不確定自己時，就越需要外在的肯定，來貼補內心的不安定。

黃大米更透露，自己在未領年終的情況下離職，也正因新公司主管最想錄取的人因為想領完年終再走，但主管不想等，也無法等，因此機會就落在她頭上。黃大米自嘲，當時以為跳槽後便從此走路有風，以為大家都會覺得她不一樣了，但真實情況是，沒有人在乎她跳槽去了哪裡，不過就是一則八卦，大家真正在乎的只有自己。

黃大米說，在去到第一名的電視台工作後，日子過得非常痛苦，因為公司當年十分擅長鬥爭，不是因為做錯事，而是只要是新人，老鳥就會想整你，她坦言，這是公司文化的長久問題。於今她再也不會覺得來到收視率第一名的電視台上班很榮耀，因為當時的她度日如年，光是要預防同事突然丟過來的明刀與暗箭，就夠她受了。

黃大米也自曝回到老東家工作的經過。表示自己靠著前東家主管們的大肚量，讓她得以順利「回鍋」上班，面對可能會有同事明虧暗嘲的可能，黃大米說，這些尷尬並不重要，因為在回去工作幾天後，就不會有人再提了，大家最在乎的還是只有自己，而她最在乎的也是自己，因為能繼續回到熟悉的工作環境，幸福指數滿滿。

職場 離職 跳槽

