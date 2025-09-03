聽新聞
0:00 / 0:00
北捷閘門提示音藏玄機！1聲音提醒「該加值了」 網讚：長知識
台北捷運是雙北人與外縣市遊客的重要交通工具，除了現場購票外，也可以用悠遊卡、一卡通等刷卡進站，而在進閘門刷卡時會聽到嗶嗶聲，多數人可能不會注意到其實是有兩種不同的刷卡聲音。日前有網友分享「不同聲音代表的背後意義」，讓許多乘客喊「長知識了！」
專門開箱美食、搜集生活大小事的KOL (Key Opinion Leader，指網路上有影響力的人) 「鹽魚」，日前貼出影片指出，「大家搭捷運的時候，一定會聽到兩種很熟悉的聲音，告訴大家捷運的冷知識，如果我們進站時，刷卡聲是『嗶』，表示卡片餘額『大於100元』，但如果刷卡聲是『嗶～幫幫』，代表卡片餘額低於100元，等於提醒我們要加值」。
影片曝光後，不少網友驚訝表示，「第一次知道，好酷！」、「有這種設計，為什麼知道的人超少？」、「真假？好可愛的設計」、「我一直以為這種聲音是隨機的」、「其實還有餘額不足的聲音」、「我現在才知道這件事，下次來試看看」、「搭捷運這麼多年，第一次知道」、「哇，我都沒有注意到欸」、「長知識了」、「原來是這樣，我只知道第二種」、「『幫幫』聲音好可愛」、「我一直以為這種聲音是區分優待票跟普通票」。
台北捷運也在網頁指出不同卡別有相異的音效：
普通卡、學生卡、優待卡：「噹」1聲的鋼琴聲，無燈號顯示。
敬老卡：「噹」1聲的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示橘燈、下方指示燈號閃橘燈。
愛心卡、愛心陪伴卡（須跟隨於愛心卡後方接續刷票使用）：「噹」1聲的鋼琴聲，閘門下方指示燈號閃橘燈。
台北市國小數位學生證、台北市兒童優惠卡、新北兒童卡：「噹」1聲的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示橘燈、下方指示燈號閃橘燈。
電子票卡異常：「叮叮」2聲高音的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示紅燈。
餘額低於100元：「噹啷～噹噹」滑音+2聲的鋼琴聲，提醒旅客加值，無燈號顯示。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言