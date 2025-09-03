快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷閘門提示音藏玄機！1聲音提醒「該加值了」 網讚：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運進站閘門暗藏玄機，提示音不同，代表卡別相異跟餘額提醒。台北捷運示意圖。圖／聯合報系資料照片
台北捷運進站閘門暗藏玄機，提示音不同，代表卡別相異跟餘額提醒。台北捷運示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北捷運是雙北人與外縣市遊客的重要交通工具，除了現場購票外，也可以用悠遊卡、一卡通等刷卡進站，而在進閘門刷卡時會聽到嗶嗶聲，多數人可能不會注意到其實是有兩種不同的刷卡聲音。日前有網友分享「不同聲音代表的背後意義」，讓許多乘客喊「長知識了！」

專門開箱美食、搜集生活大小事的KOL (Key Opinion Leader，指網路上有影響力的人) 「鹽魚」，日前貼出影片指出，「大家搭捷運的時候，一定會聽到兩種很熟悉的聲音，告訴大家捷運的冷知識，如果我們進站時，刷卡聲是『嗶』，表示卡片餘額『大於100元』，但如果刷卡聲是『嗶～幫幫』，代表卡片餘額低於100元，等於提醒我們要加值」。

影片曝光後，不少網友驚訝表示，「第一次知道，好酷！」、「有這種設計，為什麼知道的人超少？」、「真假？好可愛的設計」、「我一直以為這種聲音是隨機的」、「其實還有餘額不足的聲音」、「我現在才知道這件事，下次來試看看」、「搭捷運這麼多年，第一次知道」、「哇，我都沒有注意到欸」、「長知識了」、「原來是這樣，我只知道第二種」、「『幫幫』聲音好可愛」、「我一直以為這種聲音是區分優待票跟普通票」。

台北捷運也在網頁指出不同卡別有相異的音效：

普通卡、學生卡、優待卡：「噹」1聲的鋼琴聲，無燈號顯示。

敬老卡：「噹」1聲的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示橘燈、下方指示燈號閃橘燈。

愛心卡、愛心陪伴卡（須跟隨於愛心卡後方接續刷票使用）：「噹」1聲的鋼琴聲，閘門下方指示燈號閃橘燈。

台北市國小數位學生證、台北市兒童優惠卡、新北兒童卡：「噹」1聲的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示橘燈、下方指示燈號閃橘燈。

電子票卡異常：「叮叮」2聲高音的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示紅燈。

餘額低於100元：「噹啷～噹噹」滑音+2聲的鋼琴聲，提醒旅客加值，無燈號顯示。

@assiduousz

捷運冷知識：兩種神秘的聲音.ᐟ.ᐟ 大家搭乘捷運一定非常熟悉這兩種聲音，原來是代表卡片的餘額啊😂 嗶 = 餘額大於100元 嗶～幫幫 = 餘額小於100元 ✨冷知識趕緊分享給朋友吧✨ #推薦 #分享 #捷運 #好玩 #有趣 #fyp

♬ オリジナル楽曲 - YG JAPAN OFFICIAL - YG JAPAN OFFICIAL

悠遊卡 台北捷運

延伸閱讀

無法訂外送！中山女高學生校長室外吃便當抗議 校長：須尊重制度

明明剛得過...小孩3周內2度感染腸病毒 醫指原因：並不罕見

她打千通電話才訂到！全台最難搶Buffet有解 老饕曝：靠1招現場吃到

蘋果摺疊裝置路線圖曝光！2026年推出摺疊iPhone、2028年推出摺疊iPad

相關新聞

北捷閘門提示音藏玄機！1聲音提醒「該加值了」 網讚：長知識

捷運是雙北人與外縣市遊客的重要大眾交通工具，進站方式除了現場購票外，也可以用悠遊卡、一卡通等刷卡。不過搭乘捷運時，進閘門會有嗶嗶聲，提醒我們順利進站外，其實是有兩種不同的刷卡聲音的。日前有網友分享「不同聲音代表的背後意義」，讓許多乘客喊「長知識了！」

日本飲料特別吸引人？ 一票人點頭：看到販賣機就想買

日本因為地理位置靠近台灣，飲食習慣也相近，因此一直是台灣人旅遊的首選地。日前有位網友表示，他的另一半只要看到飲料產地是來自日本，就會很喜歡，去日本玩也會一餐一杯飲料，讓他疑惑表示，「日本飲料的魔力到底是什麼？」

她打千通電話才訂到！全台最難搶Buffet有解 老饕曝：靠1招現場吃到

全台最難訂的吃到飽餐廳之一，漢來美食旗下的高端自助品牌「島語」，在高雄開出第2家分店。新店設於漢神百貨8樓，自8月25日開放至9月底的訂位後，短短5分鐘內約1萬個座位即全數訂滿，10月訂位則在2分鐘內秒殺，顯示超高人氣。

半夜突見「限時優惠」！機票達人曝飛東京超低價 一票人嗨翻

日本向來是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，近期更出現驚喜票價。機票達人布萊N近日在臉書透露，泰獅航空台北—東京成田航線限時...

南韓地鐵轉乘超麻煩？他大讚「北捷亞洲第一」 網揭2背後關鍵

你平常會搭乘捷運通勤嗎？一名網友分享，近期去南韓旅遊，發現地鐵很髒又有異味，就連轉乘不同路線還要重新進出站，讓他驚呼「除了日本以外，北捷已經算是亞洲第一了吧？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基隆廟口夜市必吃啥？ 老饕激推2特色小吃：經典不敗

你平常逛夜市都吃些什麼特色小吃？一名網友分享，聽說基隆廟口夜市有很多好吃的東西，好奇要吃什麼才專業？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。