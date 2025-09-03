北捷閘門提示音藏玄機！1聲音提醒「該加值了」 網讚：長知識

台北捷運是雙北人與外縣市遊客的重要交通工具，除了現場購票外，也可以用悠遊卡、一卡通等刷卡進站，而在進閘門刷卡時會聽到嗶嗶聲，多數人可能不會注意到其實是有兩種不同的刷卡聲音。日前有網友分享「不同聲音代表的背後意義」，讓許多乘客喊「長知識了！」

專門開箱美食、搜集生活大小事的KOL (Key Opinion Leader，指網路上有影響力的人) 「鹽魚」，日前貼出影片指出，「大家搭捷運的時候，一定會聽到兩種很熟悉的聲音，告訴大家捷運的冷知識，如果我們進站時，刷卡聲是『嗶』，表示卡片餘額『大於100元』，但如果刷卡聲是『嗶～幫幫』，代表卡片餘額低於100元，等於提醒我們要加值」。

影片曝光後，不少網友驚訝表示，「第一次知道，好酷！」、「有這種設計，為什麼知道的人超少？」、「真假？好可愛的設計」、「我一直以為這種聲音是隨機的」、「其實還有餘額不足的聲音」、「我現在才知道這件事，下次來試看看」、「搭捷運這麼多年，第一次知道」、「哇，我都沒有注意到欸」、「長知識了」、「原來是這樣，我只知道第二種」、「『幫幫』聲音好可愛」、「我一直以為這種聲音是區分優待票跟普通票」。

台北捷運也在網頁指出不同卡別有相異的音效：