日本飲料特別吸引人？ 一票人點頭：看到販賣機就想買

日本因為地理位置靠近台灣，飲食習慣也相近，因此一直是台灣人旅遊的首選地。日前有位網友表示，他的另一半只要看到飲料產地是來自日本，就會很喜歡，去日本玩也會一餐一杯飲料，讓他疑惑表示，「日本飲料的魔力到底是什麼？」

原PO在PTT發文表示，另一半只要看到飲料是來自日本就很喜歡，去日本也要三餐各配一杯當地的飲料，甚至在台灣超商也會多花錢買日本品牌飲料，包含「紅茶花伝、KIRIN生茶、午後紅茶、百事無糖生可樂」等等，但原PO不解表示，「個人覺得日本只有綠茶強啊？鄉民怎麼看？」

貼文引起不少人的共鳴，「日本到處都有販賣機，吸引人想把硬幣花掉」、「目前也覺得日本綠茶很強」、「生茶剛出的時候，我一天喝5罐不誇張」、「日本的口味有層次感，不會過甜，CP值勝過多數台灣手搖，包裝還堪稱完美」、「希望台灣也能多引進能量飲料，日本的很好」、「日本販賣機真的會激起購物慾，最後到了機場還是忍不住再買兩瓶」。

但也有網友認為台灣飲料不遜色，「台灣手搖飲還是贏的啊」、「台灣飲料的選擇多很多」、「（日本）販賣機買到最後，都只想喝台灣手搖飲」、「其實日本飲料的魔力在於『日本來的』，包裝印日文，顧客的心態類似追星而已」、「日本飲料真的還好」、「台灣（飲料）屌打好嗎？尤其台灣茶類選擇超多，日本綠茶、麥茶居多」、「日本當地的茶飲常常有藥水味」、「我雖然愛午後紅茶系列，但台灣手搖飲還是屌打」。

還有人推薦自己喜愛的產品，「日本的牛奶類更好吧？」、「高千穗的咖啡歐蕾屌打台灣所有的飲料」、「我覺得最好喝的是無糖奶茶」、「日本的BOSS咖啡系列和抹茶都好喝」、「日本超商倒是甜點比較特別想要買吧」。