她打千通電話才訂到！全台最難搶Buffet有解 老饕曝：靠1招現場吃到

全台最難訂的吃到飽餐廳之一，漢來美食旗下的高端自助品牌「島語」，在高雄開出第2家分店。新店設於漢神百貨8樓，自8月25日開放至9月底的訂位後，短短5分鐘內約1萬個座位即全數訂滿，10月訂位則在2分鐘內秒殺，顯示超高人氣。

「島語」自2023年於台北漢來開幕以來便話題不斷，幾乎天天客滿，網路上更被稱為「全台最難訂位Buffet」。今年終於南下展店，也讓高雄民眾相當期待。

有網友在Threads上分享，自己打了1111通電話才成功「登島」，形容是「魔王級訂位」。其他網友也紛紛留言表示，「1141通還是沒訂到」、「我打了500通就放棄了」、「台北店也從來沒打通過」。

不過也有老饕分享，其實現場候補是有機會的。有人曾在臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」發文詢問是否能現場等候，有經驗者回應，只要在下午4點左右先到現場登記、再去附近逛街，回來時有機會遞補成功，建議可嘗試。