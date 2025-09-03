快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聽新聞
0:00 / 0:00

她打千通電話才訂到！全台最難搶Buffet有解 老饕曝：靠1招現場吃到

聯合新聞網／ 綜合報導
號稱「全台最難訂位Buffet」的島語，將在8月22日晚餐時段於高雄漢神百貨開出首間分店。漢來美食／提供
號稱「全台最難訂位Buffet」的島語，將在8月22日晚餐時段於高雄漢神百貨開出首間分店。漢來美食／提供

全台最難訂的吃到飽餐廳之一，漢來美食旗下的高端自助品牌「島語」，在高雄開出第2家分店。新店設於漢神百貨8樓，自8月25日開放至9月底的訂位後，短短5分鐘內約1萬個座位即全數訂滿，10月訂位則在2分鐘內秒殺，顯示超高人氣。

「島語」自2023年於台北漢來開幕以來便話題不斷，幾乎天天客滿，網路上更被稱為「全台最難訂位Buffet」。今年終於南下展店，也讓高雄民眾相當期待。

有網友在Threads上分享，自己打了1111通電話才成功「登島」，形容是「魔王級訂位」。其他網友也紛紛留言表示，「1141通還是沒訂到」、「我打了500通就放棄了」、「台北店也從來沒打通過」。

不過也有老饕分享，其實現場候補是有機會的。有人曾在臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」發文詢問是否能現場等候，有經驗者回應，只要在下午4點左右先到現場登記、再去附近逛街，回來時有機會遞補成功，建議可嘗試。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

成功 美食 餐廳 吃到飽

延伸閱讀

半價吃Buffet！不用揪四人湊桌 豐FOOD「下午茶吃到飽」每人750元有找 加碼「多道干貝料理」無限嗑

南部吃到飽餐廳大戰 漢來「島語」高雄店訂位秒殺、1萬座位搶光

最難訂的「島語」Buffet首間分店「高雄漢神店」盛大開幕！滿額送300元再抽「1泊2食住宿券」

星級飯店「吃到飽免千元」！Buffet「悅市集」優惠攻略 「1條件」午餐756元開吃 還有「早餐買1送1」每人只要450元

相關新聞

日本飲料特別吸引人？ 一票人點頭：看到販賣機就想買

日本因為地理位置靠近台灣，飲食習慣也相近，因此一直是台灣人旅遊的首選地。日前有位網友表示，他的另一半只要看到飲料產地是來自日本，就會很喜歡，去日本玩也會一餐一杯飲料，讓他疑惑表示，「日本飲料的魔力到底是什麼？」

她打千通電話才訂到！全台最難搶Buffet有解 老饕曝：靠1招現場吃到

全台最難訂的吃到飽餐廳之一，漢來美食旗下的高端自助品牌「島語」，在高雄開出第2家分店。新店設於漢神百貨8樓，自8月25日開放至9月底的訂位後，短短5分鐘內約1萬個座位即全數訂滿，10月訂位則在2分鐘內秒殺，顯示超高人氣。

半夜突見「限時優惠」！機票達人曝飛東京超低價 一票人嗨翻

日本向來是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，近期更出現驚喜票價。機票達人布萊N近日在臉書透露，泰獅航空台北—東京成田航線限時...

南韓地鐵轉乘超麻煩？他大讚「北捷亞洲第一」 網揭2背後關鍵

你平常會搭乘捷運通勤嗎？一名網友分享，近期去南韓旅遊，發現地鐵很髒又有異味，就連轉乘不同路線還要重新進出站，讓他驚呼「除了日本以外，北捷已經算是亞洲第一了吧？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基隆廟口夜市必吃啥？ 老饕激推2特色小吃：經典不敗

你平常逛夜市都吃些什麼特色小吃？一名網友分享，聽說基隆廟口夜市有很多好吃的東西，好奇要吃什麼才專業？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

擺脫社交壓力！妹子曝好友聚會「不化妝、不合照」 掀萬人共鳴

不少人和朋友聚餐會特地打扮再加上合影留念，不過有一名女網友分享現在跟朋友出去最舒服的方式是「不化妝、不合照，吃完飯就回家躺著！」貼文引起3萬多人共鳴，網友直呼「真的很神奇，很喜歡的朋友反而合照很少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。