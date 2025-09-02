半夜突見「限時優惠」！機票達人曝飛東京超低價 一票人嗨翻

日本向來是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，近期更出現驚喜票價。機票達人布萊N近日在臉書透露，泰獅航空台北—東京成田航線限時推出「來回含稅僅4429元」的超低優惠，不過提醒旅客必須採去回程分開購票，才能享有此價格。

布萊N深夜在粉專發文指出，泰獅航空突然釋出超低票價，台北飛東京成田來回僅需新台幣4429元（含稅）。他同時提醒旅客，購票時務必採「去回程分開購買」的方式，才能順利享有此優惠價格。

布萊N也補充，泰獅航空官網疑似出現異常狀況，原本顯示票價為新台幣2298元的日期，初始畫面卻標示3112元，但在進入下一步時，又會自動跳回2298元。他笑稱，「至少我發文當下仍是如此，不確定這個BUG何時會被修正。」

他進一步說明，此優惠票價僅包含7公斤手提行李，不含托運服務；不過若旅客有額外需求，托運行李加購費用並不高，每趟僅需數百元即可，建議可依個人行程需求彈性選擇。

貼文一出立刻引發網友熱議，不少人興奮直呼「早起的鳥兒有蟲吃，我後天就要飛了」、「半夜沒睡果然撿到便宜」、「泰獅航最近超佛系，才剛推曼谷優惠，現在又有東京好康」。也有網友遺憾喊冤，「12月初的票早就被搶光」、「氣死！我才剛買完12/17的機票」。

此外，也有網友忍不住抱怨泰獅航空，「這間航司真的有夠奇怪」、「官網操作很混亂，我上週在東京回程加購20公斤行李，結果訂單竟然出現兩筆20公斤，完全看不懂」，甚至有人反映「系統似乎出問題，根本無法完成購票」。