南韓地鐵轉乘超麻煩？他大讚「北捷亞洲第一」 網揭2背後關鍵

你平常會搭乘捷運通勤嗎？一名網友分享，近期去南韓旅遊，發現地鐵很髒又有異味，就連轉乘不同路線還要重新進出站，讓他驚呼「除了日本以外，北捷已經算是亞洲第一了吧？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「北捷其實算是亞洲第一或第二吧？」為題，指出近期去韓國旅遊時，發現當地的地鐵很髒外，還有一股奇怪的味道，加上轉乘不同路線，都要走超級遠，又要先出站再進站，也沒有電扶梯，每一趟轉車都像是環狀線百米賽跑，有了鮮明的對比，讓他大讚「現在搭北捷都有一種從地獄回到人間的感覺」，覺得北捷是除了日本以外，亞洲第一好的地鐵。

貼文一出後，不少網友都表示「北捷本來就超棒，有出過國才知道它的好」、「北捷的座位材質也剛好比較不怕污染」、「日本地鐵除了路網完勝，其他部分不如北捷吧」、「北捷比日本乾淨吧」、「日本地鐵超熱、椅子又悶，坐起來不舒服，價格又貴」、「沒錯啊，但也只有這個好吹了」、「韓國遊民比北車還多」、「上海、北京都待過，北捷贏」。

此外，也有部分網友大讚北捷的「禁止飲食政策」，指出「北捷就是強在禁止飲食好嗎，以台灣人性格，開放飲食直接變紐約地鐵」、「北捷強在禁止飲食，德政」、「禁止飲食是正確的」、「有幾個國家敢地鐵禁止飲食的」。

不過，有網友也認為北捷年紀很輕，也是乾淨整潔的原因之一，回應「首爾地鐵1974年通車，北捷再用30年看看是怎樣」、「韓國地鐵要看哪條吧，它老的比北捷老很多」、「越新蓋的越好，和哪個國家沒關係，東南亞普遍比歐洲好，就是因為是新蓋的而已」。