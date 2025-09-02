快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓地鐵轉乘超麻煩？他大讚「北捷亞洲第一」 網揭2背後關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期去韓國旅遊，發現地鐵很髒又有異味，就連轉乘不同路線還要重新進出站，讓他驚呼「除了日本以外，北捷已經算是亞洲第一了吧？」示意圖／本報系資料照
一名網友分享，近期去韓國旅遊，發現地鐵很髒又有異味，就連轉乘不同路線還要重新進出站，讓他驚呼「除了日本以外，北捷已經算是亞洲第一了吧？」示意圖／本報系資料照

你平常會搭乘捷運通勤嗎？一名網友分享，近期去南韓旅遊，發現地鐵很髒又有異味，就連轉乘不同路線還要重新進出站，讓他驚呼「除了日本以外，北捷已經算是亞洲第一了吧？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「北捷其實算是亞洲第一或第二吧？」為題，指出近期去韓國旅遊時，發現當地的地鐵很髒外，還有一股奇怪的味道，加上轉乘不同路線，都要走超級遠，又要先出站再進站，也沒有電扶梯，每一趟轉車都像是環狀線百米賽跑，有了鮮明的對比，讓他大讚「現在搭北捷都有一種從地獄回到人間的感覺」，覺得北捷是除了日本以外，亞洲第一好的地鐵。

貼文一出後，不少網友都表示「北捷本來就超棒，有出過國才知道它的好」、「北捷的座位材質也剛好比較不怕污染」、「日本地鐵除了路網完勝，其他部分不如北捷吧」、「北捷比日本乾淨吧」、「日本地鐵超熱、椅子又悶，坐起來不舒服，價格又貴」、「沒錯啊，但也只有這個好吹了」、「韓國遊民比北車還多」、「上海、北京都待過，北捷贏」。

此外，也有部分網友大讚北捷的「禁止飲食政策」，指出「北捷就是強在禁止飲食好嗎，以台灣人性格，開放飲食直接變紐約地鐵」、「北捷強在禁止飲食，德政」、「禁止飲食是正確的」、「有幾個國家敢地鐵禁止飲食的」。

不過，有網友也認為北捷年紀很輕，也是乾淨整潔的原因之一，回應「首爾地鐵1974年通車，北捷再用30年看看是怎樣」、「韓國地鐵要看哪條吧，它老的比北捷老很多」、「越新蓋的越好，和哪個國家沒關係，東南亞普遍比歐洲好，就是因為是新蓋的而已」。

北捷 地鐵 日本 首爾 捷運

延伸閱讀

功成身退！台北捷運隱藏路段曝光 年底「退休」將轉正

北捷面貌變了！通勤族電扶梯「左右站滿」好感人 網友揭1隱憂

絕對不能輸？台灣人玩這遊戲秒變「凶狠」 全網狂點頭揭2狀態

北捷1措施悄上線！「多年毛病」終於改了 通勤族拍手變傻眼：搞錯重點

相關新聞

南韓地鐵轉乘超麻煩？他大讚「北捷亞洲第一」 網揭2背後關鍵

你平常會搭乘捷運通勤嗎？一名網友分享，近期去南韓旅遊，發現地鐵很髒又有異味，就連轉乘不同路線還要重新進出站，讓他驚呼「除了日本以外，北捷已經算是亞洲第一了吧？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基隆廟口夜市必吃啥？ 老饕激推2特色小吃：經典不敗

你平常逛夜市都吃些什麼特色小吃？一名網友分享，聽說基隆廟口夜市有很多好吃的東西，好奇要吃什麼才專業？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

擺脫社交壓力！妹子曝好友聚會「不化妝、不合照」 掀萬人共鳴

不少人和朋友聚餐會特地打扮再加上合影留念，不過有一名女網友分享現在跟朋友出去最舒服的方式是「不化妝、不合照，吃完飯就回家躺著！」貼文引起3萬多人共鳴，網友直呼「真的很神奇，很喜歡的朋友反而合照很少...

考過日語N1職場卻難合作？ 日網紅揭對比歐美：和華人有更大隔閡

華語地區文化與日本相近，但職場合作卻不一定順暢！日本YouTuber秋山燿平（Yohei Akiyama）近日在臉書分享自己在日本企業負責台灣市場兩年的觀察，直言「合作最有隔閡感的，其實是華人同事」，引發網路熱議...

懷念疫情時代？ 她曝心聲引共鳴：不會塞車、不用看老闆臉色

新冠肺炎從2019年爆發到2021年，那幾年改變了許多人的生活型態，而今已經2025年了，雖然我們早已不受疫情威脅，但日前有網友坦言「老實說我有點懷念疫情時期」，她指出「當時在家辦公，不用每天趕著出門上班，省掉通勤塞車的時間，又不用社交，反而覺得很輕鬆」。文章曝光後，許多網友共鳴「真的，疫情反而減少生活的焦慮」、「那是愜意的兩年」、「我也有一樣的想法」。

鼎泰豐跟模仿者有差？ 專業廚師曝1關鍵：騙不了人的

台灣著名餐廳「鼎泰豐」是許多民眾心目中最愛的餐廳之一，尤其小籠包也吸引許多外國旅客前往品嚐，更是在海外各地都開設分店。不過有些離開鼎泰豐自己營業的師傅，會打著「平價版鼎泰豐」的名號，吸引饕客前往。日前有位專業廚師品嚐後表示「真的跟鼎泰豐有差」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。