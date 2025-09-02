基隆廟口夜市必吃啥？ 老饕激推2特色小吃：經典不敗

你平常逛夜市都吃些什麼特色小吃？一名網友分享，聽說基隆廟口夜市有很多好吃的東西，好奇要吃什麼才專業？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「基隆廟口夜市要吃什麼才專業？」為題，指出基隆廟口是北部非常有名的夜市之一，也聽說有非常多好吃的特色小吃，好奇發問大家有沒有推薦的口袋名單？

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，表示「刈包、四神湯」、「咖喱炒麵」、「一口腸變9元了，但還是很想念」、「碳烤三明治不錯」、「螃蟹羹和油飯」、「營養三明治，一堆老基隆人只吃廟口的」、「大麵炒、花枝羹」。

此外，最多網友推薦「魯肉飯和泡泡冰」，回應「No.22魯肉飯豬腳」、「認真，魯肉飯」、「魯肉飯專家」、「魯肉飯配豬腳，走遠一點買遠東泡泡冰，料好還有位置坐」、「泡泡冰」、「這麼熱的天氣當然來一杯泡泡冰」、「泡泡冰！但排隊實在恐怖」、「大麵炒、遠東泡泡冰、阿嬌炒麵」。