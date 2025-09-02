快訊

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

不怕對等關稅違法！川普5大備案曝光 專家揭最重課50%

基隆廟口夜市必吃啥？ 老饕激推2特色小吃：經典不敗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，聽說基隆廟口夜市有很多好吃的東西，好奇要吃什麼才專業？聯合報系資料照片
一名網友分享，聽說基隆廟口夜市有很多好吃的東西，好奇要吃什麼才專業？聯合報系資料照片

你平常逛夜市都吃些什麼特色小吃？一名網友分享，聽說基隆廟口夜市有很多好吃的東西，好奇要吃什麼才專業？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「基隆廟口夜市要吃什麼才專業？」為題，指出基隆廟口是北部非常有名的夜市之一，也聽說有非常多好吃的特色小吃，好奇發問大家有沒有推薦的口袋名單？

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，表示「刈包、四神湯」、「咖喱炒麵」、「一口腸變9元了，但還是很想念」、「碳烤三明治不錯」、「螃蟹羹和油飯」、「營養三明治，一堆老基隆人只吃廟口的」、「大麵炒、花枝羹」。

此外，最多網友推薦「魯肉飯和泡泡冰」，回應「No.22魯肉飯豬腳」、「認真，魯肉飯」、「魯肉飯專家」、「魯肉飯配豬腳，走遠一點買遠東泡泡冰，料好還有位置坐」、「泡泡冰」、「這麼熱的天氣當然來一杯泡泡冰」、「泡泡冰！但排隊實在恐怖」、「大麵炒、遠東泡泡冰、阿嬌炒麵」。

泡泡 基隆 夜市 小吃

延伸閱讀

考過日語N1職場卻難合作？ 日網紅揭對比歐美：和華人有更大隔閡

懷念疫情時代？ 她曝心聲引共鳴：不會塞車、不用看老闆臉色

鼎泰豐跟模仿者有差？ 專業廚師曝1關鍵：騙不了人的

護照「空白頁不夠」影響入境！ 她曝解方：當天衝外交部就辦好

相關新聞

基隆廟口夜市必吃啥？ 老饕激推2特色小吃：經典不敗

你平常逛夜市都吃些什麼特色小吃？一名網友分享，聽說基隆廟口夜市有很多好吃的東西，好奇要吃什麼才專業？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

擺脫社交壓力！妹子曝好友聚會「不化妝、不合照」 掀萬人共鳴

不少人和朋友聚餐會特地打扮再加上合影留念，不過有一名女網友分享現在跟朋友出去最舒服的方式是「不化妝、不合照，吃完飯就回家躺著！」貼文引起3萬多人共鳴，網友直呼「真的很神奇，很喜歡的朋友反而合照很少...

考過日語N1職場卻難合作？ 日網紅揭對比歐美：和華人有更大隔閡

華語地區文化與日本相近，但職場合作卻不一定順暢！日本YouTuber秋山燿平（Yohei Akiyama）近日在臉書分享自己在日本企業負責台灣市場兩年的觀察，直言「合作最有隔閡感的，其實是華人同事」，引發網路熱議...

懷念疫情時代？ 她曝心聲引共鳴：不會塞車、不用看老闆臉色

新冠肺炎從2019年爆發到2021年，那幾年改變了許多人的生活型態，而今已經2025年了，雖然我們早已不受疫情威脅，但日前有網友坦言「老實說我有點懷念疫情時期」，她指出「當時在家辦公，不用每天趕著出門上班，省掉通勤塞車的時間，又不用社交，反而覺得很輕鬆」。文章曝光後，許多網友共鳴「真的，疫情反而減少生活的焦慮」、「那是愜意的兩年」、「我也有一樣的想法」。

鼎泰豐跟模仿者有差？ 專業廚師曝1關鍵：騙不了人的

台灣著名餐廳「鼎泰豐」是許多民眾心目中最愛的餐廳之一，尤其小籠包也吸引許多外國旅客前往品嚐，更是在海外各地都開設分店。不過有些離開鼎泰豐自己營業的師傅，會打著「平價版鼎泰豐」的名號，吸引饕客前往。日前有位專業廚師品嚐後表示「真的跟鼎泰豐有差」。

護照「空白頁不夠」影響入境！ 她曝解方：當天衝外交部就辦好

現在出國旅遊正夯，許多人每逢假期都會出國，然而「如果護照沒有空白頁可用了」該怎麼辦？日前有位網友分享，她自己的護照還有2年以上的效期，不想花錢換護照，發現可以到外交部申請「護照加頁」，這個服務免費，還可以「當日取件」，讓原PO嗨翻大讚「覺得自己真是省錢小高手」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。