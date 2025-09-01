擺脫社交壓力！妹子曝好友聚會「不化妝、不合照」 掀萬人共鳴

不少人和朋友聚餐會特地打扮再加上合影留念，不過有一名女網友分享現在跟朋友出去最舒服的方式是「不化妝、不合照，吃完飯就回家躺著！」貼文引起3萬多人共鳴，網友直呼「真的很神奇，很喜歡的朋友反而合照很少」、「可以不化妝見的人，都是好朋友」。

網友在Threads上發文，表示現在跟朋友們出門吃飯追求簡單，「1.不化妝、2.沒拍合照、3.吃一頓飯就回家躺」，對此模式感到相當舒適，原PO還貼上聚餐的食物照以及用餐完回家躺床上比讚的影片，並建議網友「試過就回不去了」。

文章一出，網友紛紛留言「不拍照最舒服」、「3點都中」、「這個暑假約了快十次，沒有一次化妝、沒有一張合照」、「現在相簿裡都是以美食作為聚餐紀錄」、「以前，為了吃一頓2小時的飯，特地花1小時化妝打扮；吃完飯直接回家，再花15分鐘換裝妝卸洗臉⋯真累」、「最要好的朋友就是那個常常素顏吃一頓飯就解散，常常見面卻很少拍照的」、「然後生日發祝福文發現一張照片都沒有」。

還有人補充「4.在朋友家躺，叫外送吃」、「已經變成：在朋友家躺，叫外送吃。即使出門也是一起快速吃完回家一起躺」、「最喜歡去朋友家看電影玩Switch、叫外送」、「5.找一間餐廳坐到人家打烊」、「聽著朋友說：『今天有事，抱歉！』然後安心的掛上電話躺回床上的我」。