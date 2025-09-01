考過日語N1職場卻難合作？ 日網紅揭對比歐美：和華人有更大隔閡

華語地區文化與日本相近，但職場合作卻不一定順暢！日本YouTuber秋山燿平（Yohei Akiyama）近日在臉書分享自己在日本企業負責台灣市場兩年的觀察，直言「合作最有隔閡感的，其實是華人同事」，引發網路熱議。

秋山燿平指出，問題不只出在語言能力，連工作習慣也差異明顯，他認為華人同事的日文能力往往比歐美同事低，而且常常不用公司規定的溝通工具，即使提醒，還是習慣用LINE或電話處理工作，他不禁疑惑：「明明文化上應該最接近，為什麼合作起來卻障礙重重？」秋山認為，「因為（日語）學起來相對容易，所以沒深入學就開始用來工作了」，很多華人只靠「漢字優勢」就考過日語能力試驗（JLPT）N1，卻未必具備真正的商務日語能力。日本企業通常要求外國員工具備N1或N2，「但華人的N1和歐美人的N1意義完全不同」，他提到歐美人為突破N1，必須付出大量努力，過程中自然會養成商務溝通力和對日本職場文化的理解；相反地，華人因漢字優勢容易過關，卻忽略了深入學習的重要性。

他提醒，通過N1只是入場券，進公司後仍需持續精進，否則容易認為「不是我的問題，而是對方理解力不足」，導致職場溝通不暢。秋山燿平表示自己雖然擁有中文、韓文的最高級檢定，但要在工作中運用是完全不夠的，「如果哪天我得在台灣公司用中文工作，一定要付出血淚般的努力」。

貼文一出，網友紛紛留言「我身邊有不少台灣朋友同事考過N1，但是日文口語卻不太好」、「N1真的只是基本門檻，還要考過BJT（商用日文檢定）比較保險」、「N1好比多益，和托福相比沒有口試，也沒有考作文」、「我雖然N1合格了但還是覺得要全日語在日企工作會有重重障礙，提案和會議以及社內溝通的日語都是需要另外下一番功夫才能養成的技能」、「還有一點，台灣人很隨興，搞不好會認為日本公司這樣要求很龜毛。民族性雖也類似，但台灣人沒有日本人嚴謹」、「從來都只覺得N1只是入場券，還有很多東西要學」、「因為華人善長考試，考試外的技能會不足」。

不過也有人認為「N1確實對漢字圈的人來說容易考過，但是『聽不懂人話』的部分，我倒覺得跟語言程度本身不一定有關，是跟不求甚解的學習態度有關」、「不是語言的問題而是日文的隱喻太多，不懂日本職場文化的華人一起工作彼此都會很痛苦」、「日語的本質跟文法其實跟英語比較像，80%句構其實是排序倒過來的英語，本質上跟華語反而實在沒什麼關係，除了漢字這個表象」。