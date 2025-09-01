快訊

懷念疫情時代？ 她曝心聲引共鳴：不會塞車、不用看老闆臉色

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友懷念新冠肺炎時期，大家都可以在家上班，以及不用塞車的日子。聯合報系資料照
一名女網友懷念新冠肺炎時期，大家都可以在家上班，以及不用塞車的日子。聯合報系資料照

新冠肺炎從2019年爆發到2021年，那幾年改變了許多人的生活型態，而今已經2025年了，雖然我們早已不受疫情威脅，但日前有網友坦言「老實說我有點懷念疫情時期」，她指出「當時在家辦公，不用每天趕著出門上班，省掉通勤塞車的時間，又不用社交，反而覺得很輕鬆」。文章曝光後，許多網友共鳴「真的，疫情反而減少生活的焦慮」、「那是愜意的兩年」、「我也有一樣的想法」。

一名女網友在Dcard發文表示，她是一個I人（內向的人），很懷念當時疫情的生活，所有會議都在線上，不用看到老闆的臉，偶爾要去公司，路上也不會塞車讓人心煩，雖然疫情讓人不能隨便出去玩，但反而很輕鬆，小孩也不會吵著說「其他人都去日本玩，我們也想要去」。

原PO表示「最有感的是，當時路人都很愛乾淨，不管有沒有感冒，都會自動戴口罩，現在商場一堆人咳嗽、打噴嚏也不戴口罩，還有賣吃的餐廳也不戴口罩，讓她無法接受」。她指出「雖然疫情讓人有壓抑跟不安的情緒，但當時不用被迫社交、不用花時間在通勤的日子，真的比較自在，反而回辦公室上班後，我的憂鬱、焦慮症狀變嚴重許多」。

文章曝光後，有許多網友共鳴「我覺得疫情反而減少生活的焦慮」、「那是愜意的兩年」、「沒那種『正常』社會時間軸的壓力有夠爽，當時大家都專注在自己會不會隔天確診」、「我也很懷念路人愛乾淨的時候，我自己有點小潔癖」、「疫情時期確實不錯，我也很喜歡不用跟人有過多交流」、「疫情的時候街上都沒有人抽菸，真的很好」。

疫情 新冠肺炎

