鼎泰豐跟模仿者有差？ 專業廚師曝1關鍵：騙不了人的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指很多從鼎泰豐出來的師傅會自行創業開店，但沒一個能跟真正的鼎泰豐一樣。 聯合報系資料照
一名網友指很多從鼎泰豐出來的師傅會自行創業開店，但沒一個能跟真正的鼎泰豐一樣。 聯合報系資料照

台灣著名餐廳鼎泰豐」是許多民眾心目中最愛的餐廳之一，尤其小籠包也吸引許多外國旅客前往品嚐，更是在海外各地都開設分店。不過有些離開鼎泰豐自己營業的師傅，會打著「平價版鼎泰豐」的名號，吸引饕客前往。日前有位專業廚師品嚐後表示「真的跟鼎泰豐有差」。

日前有位專業廚師「廚師漢克 - Hank Cheng 」在臉書分享，他近日品嚐了一間「平價版鼎泰豐」餐廳，點了排骨炒飯、紅油抄手、元盅雞湯與炸餛飩等料理，而他越吃越發現「炒飯的鍋氣有出來，但有股難以言喻的油耗味卡在口腔裡，炸餛飩也是香脆好吃，但最後又有油耗味，雞湯也有油耗味，味道不是有撈去雜質的感覺」。

不過廚師漢克表示「基本上菜單上每個跟鼎泰豐類似的品項，價格都只有鼎泰豐的一半，所以口味沒什麼好抱怨的，走平價版本的鼎泰豐，原本就只能在菜單形態與餐點外型上，嘗試與鼎泰豐做到相似，但原物料是騙不了人的」。

文末他指出，鼎泰豐與模仿者最大的差異，就在於「基礎原物料與食材的差距，油的品質與價格，是不是每天，甚至一個餐期就換一次油，醬油、香油、醋、鹽巴與糖、麵粉、白米以及各種中餐會用到的調味料，到豬肉雞肉雞蛋青菜蝦仁，都是有低價版跟高價版的差距」。

文章曝光後，許多網友回應「鼎泰豐的炒飯吃起來相當乾淨，隔天再蒸熟，也不會有油漬凝固在底層」、「鼎泰豐每次用完餐後，的確走出去身上連異味都沒有」、「鼎泰豐有貴的價值，因為成本就是高」、「廚房人員都懂，能夠維持『味道乾淨』會需要像聖人一樣的自律跟熱情」。

餐廳 鼎泰豐

相關新聞

