護照「空白頁不夠」影響入境！ 她曝解方：當天衝外交部就辦好

現在出國旅遊正夯，許多人每逢假期都會出國，然而「如果護照沒有空白頁可用了」該怎麼辦？日前有位網友分享，她自己的護照還有2年以上的效期，不想花錢換護照，發現可以到外交部申請「護照加頁」，這個服務免費，還可以「當日取件」，讓原PO嗨翻大讚「覺得自己真是省錢小高手」。

一名女網友在IG分享，她出國時被地勤人員提醒「這本護照可能無法使用」，才發現自己的護照頁面快用完，沒有空白處可以蓋簽證章，但因為護照還有2年以上的效期，她不想花錢換一本新的，於是決定到外交部申請「護照加頁」。

原PO表示，如果只是申請護照加頁，前往外交部3樓，填寫表格、影印護照即可，流程很快速，現場等候大概3分種左右就可以完成，加頁後的護照會以英文字母（從B到X）來標示新增的20幾頁。

最後這位網友表示「之前我完全不知道有這個免費服務，加頁之後，護照就可以用久一點，覺得自己是省錢高手」，不過護照加頁雖然是免費的，但一本護照只能申請一次。

文章曝光後，許多網友回應「這個服務要空白頁少於5頁才能加，不能隨便加」、「一本護照只能免費加一次，有些國家像是越南，移民官是不蓋在加頁上的，但大部分都願意蓋」，還有人羨慕表示「這個服務只有一直出國的人才不夠用吧」、「希望有天我也能使用這項免費權利」。

而外交部也在網頁上公告「加頁說明書」，除了準備護照正本以外，還要帶中華民國護照加簽或修正申請書，申請護照加頁，以1次為限。