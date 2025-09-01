快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

聽新聞
0:00 / 0:00

計程車告示「80歲以上長者免費」 美女工程師讚：善意從來不是多少錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一輛計程車座位上貼著「80歲以上長者免費」的告示，體貼不好意思搭車的老人家。計程車示意圖。 聯合報系資料照
一輛計程車座位上貼著「80歲以上長者免費」的告示，體貼不好意思搭車的老人家。計程車示意圖。 聯合報系資料照

每個人都會年老，尊重體諒老年人才能共創有愛的社會。聯發科美女工程師劉甄詒發文，提及日前搭到一輛計程車，座位上貼著「80歲以上長者免費」的告示，一問之下才知道這是司機為了體諒老人家的善舉，不少網友紛紛大讚司機善意的作為。

聯發科美女工程師劉甄詒在Threads發文，表示她近日乘坐到一輛計程車，上車後就發現前座後背上貼著告示，寫著「80歲以上長者，請告知！免費！」。她和司機聊天過程中，才知道有些長輩因為行動不便，去很近的地方，諸如診所或市場都要搭車，卻對司機感到很不好意思，一上車就會跟司機道歉，詢問「我要去的地方不遠，不知道你願不願意載？」。

司機透露，他聽到這些話都會感到很心酸，於是貼了「80歲以上免費」的告示，希望老人安心一點，也讓他們感受到社會上的善意。劉甄詒聽完後心裡暖暖的，感慨道：「真正的善意，從來不是錢的多少，而是讓人放心的相信。」

此文一出，不少網友紛紛稱讚這位司機的善意，「好想幫這位司機師傅按100個讚」、「高齡化的社會，感謝這位計程車司機的溫暖」、「社會需要多一點這樣的人，讓善念流傳」、「好司機所做的功德，以後會回報給你及後代子孫」、「好美的心，體恤年長者的司機、看見善良世界的你」。

也有網友分享自己的善行，「路邊看到老人在招計程車招不到會主動問他要不要幫忙，我都會說如果你相信我沒有壞意的話，我可以載一程不收錢的」、「我傳統整復開業快9年，18歲以下，80歲以上也都不收費的」、「上周在診所看完醫生遇到門口有阿嬤在等公車，但天氣很熱，就去問阿嬤要去哪裡，直接把她從竹北送回新竹市」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

長輩 計程車 老年人 工程師

延伸閱讀

「流水席vs.餐廳」新娘猶豫辦在哪比較好？過來人曝3關鍵

普發1萬「開心又焦慮」？ 他吐原因網傻眼：杞人憂天

Google五星好評不能信？他吐槽「沒參考價值」 內行人曝方法判斷

日本職人精神是噱頭？他質疑「光看不練十年」是壓榨 留言交鋒激辯

相關新聞

計程車告示「80歲以上長者免費」 美女工程師讚：善意從來不是多少錢

每個人都會年老，尊重體諒老年人才能共創有愛的社會。聯發科女工程師劉甄詒發文，稱她搭到一輛計程車，發現座位貼著「80歲以上長者免費」的告示，一問之下才知道司機為了體諒老年人免費讓老人搭乘，對此，不少網友紛紛大讚司機善意的作為。

如何成為「香香女」？ 過來人曝秘訣：3種物品是關鍵

一名女網友近日在Dcard發文問「怎麼成為香香女生」，透露在路上遇到的女生「就是香香的」，因此向廣大網友請益「秘技」。貼文曝光後吸引許多人解答，還有網友透露自己從國小就香，推測是靠「洗浴用品、衣物還有床具」。

日本職人精神是噱頭？他質疑「光看不練十年」是壓榨 留言交鋒激辯

近日，有網友在Dcard上發文，質疑日本職人是否只是噱頭...

Google五星好評不能信？他吐槽「沒參考價值」 內行人曝方法判斷

許多人選擇餐廳、商家時都會先查看Google評論，一名網友在PTT吐槽，如今Google五星好評已沒有參考價值，因為商家會利用優惠活動「洗好評」使其真實性變很低，對此有內行網友指出，「負評」通常不假，因此可從負評觀察。

普發1萬「開心又焦慮」？ 他吐原因網傻眼：杞人憂天

全民普發1萬元反而更焦慮？一名網友在Dcard直言「普發1萬卻讓我經濟焦慮」，表示這個不上不下的金額，對房租1萬5的他而言只能短暫提供安全感，沒多久還是要面對真正的問題。

「流水席vs.餐廳」新娘猶豫辦在哪比較好？過來人曝3關鍵

你的婚禮會選流水席還是餐廳？一名女網友在PTT請益，目前朋友正猶豫該舉辦熱鬧的流水席，還是選擇環境更舒適的餐廳辦婚宴，兩者利弊讓原PO也拿不定主意，想問問有沒有專業網友提供建議或折衷辦法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。