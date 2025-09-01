計程車告示「80歲以上長者免費」 美女工程師讚：善意從來不是多少錢

每個人都會年老，尊重體諒老年人才能共創有愛的社會。聯發科美女工程師劉甄詒發文，提及日前搭到一輛計程車，座位上貼著「80歲以上長者免費」的告示，一問之下才知道這是司機為了體諒老人家的善舉，不少網友紛紛大讚司機善意的作為。

聯發科美女工程師劉甄詒在Threads發文，表示她近日乘坐到一輛計程車，上車後就發現前座後背上貼著告示，寫著「80歲以上長者，請告知！免費！」。她和司機聊天過程中，才知道有些長輩因為行動不便，去很近的地方，諸如診所或市場都要搭車，卻對司機感到很不好意思，一上車就會跟司機道歉，詢問「我要去的地方不遠，不知道你願不願意載？」。

司機透露，他聽到這些話都會感到很心酸，於是貼了「80歲以上免費」的告示，希望老人安心一點，也讓他們感受到社會上的善意。劉甄詒聽完後心裡暖暖的，感慨道：「真正的善意，從來不是錢的多少，而是讓人放心的相信。」

此文一出，不少網友紛紛稱讚這位司機的善意，「好想幫這位司機師傅按100個讚」、「高齡化的社會，感謝這位計程車司機的溫暖」、「社會需要多一點這樣的人，讓善念流傳」、「好司機所做的功德，以後會回報給你及後代子孫」、「好美的心，體恤年長者的司機、看見善良世界的你」。

也有網友分享自己的善行，「路邊看到老人在招計程車招不到會主動問他要不要幫忙，我都會說如果你相信我沒有壞意的話，我可以載一程不收錢的」、「我傳統整復開業快9年，18歲以下，80歲以上也都不收費的」、「上周在診所看完醫生遇到門口有阿嬤在等公車，但天氣很熱，就去問阿嬤要去哪裡，直接把她從竹北送回新竹市」。