如何成為「香香女」？ 過來人曝秘訣：3種物品是關鍵

許多人選擇餐廳、商家時都會先查看Google評論，一名網友在PTT吐槽，如今Google五星好評已沒有參考價值，因為商家會利用優惠活動「洗好評」使其真實性變很低，對此有內行網友指出，「負評」通常不假，因此可從負評觀察。

2025-08-31 13:59