如何成為「香香女」？ 過來人曝秘訣：3種物品是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard表示想知道成為「香香女生」的秘訣。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard表示想知道成為「香香女生」的秘訣。 示意圖／ingimage

一名女網友近日在Dcard發文問「怎麼成為香香女生？」她透露在路上遇到的女生「就是香香的」，因此向網友們請益「秘技」。貼文曝光後吸引許多人解答，還有網友透露自己從國小就香，推測是靠「洗浴用品衣物還有床具」。

原PO表示在路上經過很多女生身旁，都可以聞到她們身上有好聞的氣味，不過不論什麼款式味道的香水，自己都會有點暈香，因此不喜歡噴香水。另外，也有看到建議用體香劑或止汗劑的方法，但自己的腋下不太會有異味，不知道這樣還需不需要養成擦體香劑的習慣；還有人建議洗衣服要用香氛豆，但她不確定對這種香味會不會暈香。

貼文引來許多網友的分享，「朋友都會說我香香的，我猜應該是洗髮精、髮油、衣櫃香氛包都有淡淡的味道」、「吃的東西也很重要，外在內在保養都要注重」、「我是因為護髮素，有時候洗完澡也會擦身體乳液，所以常常被覺得有噴香水」、「買熊寶貝掛在衣櫃裡面，衣服就會香香的」、「我是從小用精油用到大的女生，朋友說我只要一靠近就有一種花草香」。

其他人也分析，「其實妳很香，只是妳自己被醃入味了，聞不到自己身上的香味而已」、「妳香香的妳不知道而已，自己的味道自己聞不到啊」、「女生用的東西都很香，像是洗髮精、潤髮乳、護髮油、沐浴乳、身體乳、護手霜」、「我看身邊的香香美女，就是用各種香的東西」。

