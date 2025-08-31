普發1萬「開心又焦慮」？ 他吐原因網傻眼：杞人憂天

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人期待普發1萬元，但卻有網友感到焦慮。 示意圖／聯合報系資料照
有錢拿反而更焦慮？一名網友在Dcard直言「普發1萬卻讓我經濟焦慮」，表示這個不上不下的金額，對房租1萬5的他而言只能短暫提供安全感，沒多久還是要面對真正的問題。

原PO表示，近日看到立院三讀通過普發1萬後心情很複雜，一方面覺得開心有錢可以拿，另一方面又覺得1萬塊能提供的幫助不大。他透露，自己在外面租房，光房租就要1萬5，這1萬元連一個月房租都付不完，生活費一個月至少也要8千，所以最多幫忙撐一個多月，因此忍不住感嘆，「為什麼小錢會讓人這麼開心？」

他不諱言表示，「我想是因為平常真的太缺錢了吧」，自己看到銀行戶頭多了1萬會有種暫時的安全感，同時知道這種感覺撐不了多久。原PO認為生在薪水追不上房價和物價的時代真的很慘，為了過日子精打細算，連政府都要發錢安撫，感嘆「希望這1萬塊不要只是暫時的糖衣，真正的問題還是要面對」。

貼文曝光後，網友紛紛吐槽，「那你租1萬5的房子怎麼不會有不安全感」、「沒有不安全感耶，有人送錢領就對了，沒有想這麼多」、「覺得你想太多，不如想怎麼樣增加收入比較實際吧」、「你就好好的拿這1萬，每天給自己加餐，快樂活著就好」、「普發1萬，不是為了讓你用這1萬塊解決所有的生計問題」、「要杞人憂天也是蠻辛苦的」。

