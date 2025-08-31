快訊

日本職人精神是噱頭？他質疑「光看不練十年」是壓榨 留言交鋒激辯

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，日本部分料理師傅堅持「看著學十年」的傳統學習方式，只會導致效率低落。示意圖／Ingimage
網友認為，日本部分料理師傅堅持「看著學十年」的傳統學習方式，只會導致效率低落。示意圖／Ingimage

近日，有網友在Dcard上發文，質疑日本職人是否只是噱頭？他指出，日本部分料理師傅堅持「看著學十年」的傳統學習方式，只會導致效率低落。

原PO表示，不管是以鰻魚業界流傳的「剖魚三年、串魚八年、燒烤一生」，還是天婦羅學徒十年不得下鍋，都反映日式師徒制的僵化與缺乏標準化流程。若能建立清晰SOP與教學資料，如食材處理、裹粉技術與火候控制，便能更有效率地培育人才。

內文亦指出，即便是日本人自身，也有越來越多人不認同這種「光看不練」的師徒文化，認為這類文化正是「日本生產力低下的縮影」。原PO還在文末提到，「如果台灣人煮牛肉麵要學十年，早就被笑死了，但是日本人學炸天婦羅要花十年，突然就變成職人精神了？」

貼文一出引來熱議，「本來就是一種噱頭、廣告，什麼職人匠人都是如此」、「老一輩騙年輕人做牛做馬的把戲」、「為自己附加品牌價值的行銷方法而已」、「學徒制的本質就是壓榨」。

但也有網友有不同看法，「日本人做事不是講求『效率』，而是『態度』」、「職人只是種精神，基本對應的是『精益求精』」、「SOP教出來的是員工，職人教出來的是大廚」、「如果學的人永遠只會照SOP做，那發生異常的時候，你覺得他會知道問題在哪嗎？」

