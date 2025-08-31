聽新聞
0:00 / 0:00
日本職人精神是噱頭？他質疑「光看不練十年」是壓榨 留言交鋒激辯
近日，有網友在Dcard上發文，質疑日本職人是否只是噱頭？他指出，日本部分料理師傅堅持「看著學十年」的傳統學習方式，只會導致效率低落。
原PO表示，不管是以鰻魚業界流傳的「剖魚三年、串魚八年、燒烤一生」，還是天婦羅學徒十年不得下鍋，都反映日式師徒制的僵化與缺乏標準化流程。若能建立清晰SOP與教學資料，如食材處理、裹粉技術與火候控制，便能更有效率地培育人才。
內文亦指出，即便是日本人自身，也有越來越多人不認同這種「光看不練」的師徒文化，認為這類文化正是「日本生產力低下的縮影」。原PO還在文末提到，「如果台灣人煮牛肉麵要學十年，早就被笑死了，但是日本人學炸天婦羅要花十年，突然就變成職人精神了？」
貼文一出引來熱議，「本來就是一種噱頭、廣告，什麼職人匠人都是如此」、「老一輩騙年輕人做牛做馬的把戲」、「為自己附加品牌價值的行銷方法而已」、「學徒制的本質就是壓榨」。
但也有網友有不同看法，「日本人做事不是講求『效率』，而是『態度』」、「職人只是種精神，基本對應的是『精益求精』」、「SOP教出來的是員工，職人教出來的是大廚」、「如果學的人永遠只會照SOP做，那發生異常的時候，你覺得他會知道問題在哪嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言