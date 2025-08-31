Google五星好評不能信？他吐槽「沒參考價值」 內行人曝方法判斷

快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

一名網友吐槽如今Google評論沒有參考價值。 示意圖／ingimage
許多人選擇餐廳、商家時都會先查看Google評論，一名網友在PTT吐槽，如今Google五星好評已沒有參考價值，因為商家會利用優惠活動「洗好評」，使其真實性變很低。對此有內行網友指出，「負評」通常不假，因此可從負評觀察。

原PO以「現在已經沒辦法相信Google評論」為題，表示朋友是一個無論去哪都一定要看Google評論的人，不管是住宿、玩樂、吃飯都會依照評論星級數來判定要不要去，就算只是臨時吃宵夜或是想隨意找間咖啡廳休息，都要經過層層把關。

對此原PO坦言，有時候覺得這樣挺累，尤其是在筋疲力竭很熱、很餓的狀態下，還要等好友一間一間確認，雖然對方強調是為了「避雷」，不過他認為現在很多店都會搭配打卡評論送優惠的活動，這些評論早已變得沒意義，最多只能去看最低分的抱怨會真實一點。

貼文引起不少人共鳴，「現在有時候都不看，踩雷就算了」、「有人請很多人洗評價，沒有參考價值」、「參考就好，多少都有洗的成分在」、「洗五星的超多」、「真的，我看很多健身房的五星好評」、「現在不是都是評論後可以多送一道菜嗎？」、「現在太多餐廳給好評就送東西，的確我也感覺越來越沒參考性」、「台灣店家很愛洗Google map評論」。

也有許多網友分享自己的判斷方法，「我會去看有照片的評論」、「負評都是真的，正評不一定真實」、「優先參考負評，除非是很明顯來亂故意打低的不參考」、「有用的，我都先看負評的部分」、「負評也並非都是真的」、「評價多的異常都是簡單好評的，我都當作是打卡送東西」、「4-4.5分最穩，超過4.5多半都炒的」、「我會先看評論數，再看最新的低分評論」、「沒字沒圖的可略過，沒參考性」、「大概3.6-5都可以自己試試看」。

