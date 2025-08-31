「流水席vs.餐廳」新娘猶豫辦在哪比較好？過來人曝3關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露朋友正猶豫餐廳舉辦地點。 示意圖／ingimage
你的婚禮會選流水席還是餐廳？一名女網友在PTT請益，目前朋友正猶豫該舉辦熱鬧的流水席，還是選擇環境更舒適的餐廳辦婚宴，兩者利弊讓原PO也拿不定主意，想問問有沒有專業網友提供建議或折衷辦法。

原PO表示，朋友預計明年要結婚，最近在煩惱宴客地點，女方想要在餐廳辦，理由是方便、舒適，且有冷氣、動線也比較好；男方則因為在鄉下長大，覺得流水席才有熱鬧、辦喜事的感覺。原PO表示自己覺得兩邊各有優缺點，餐廳比較體面但流水席比較有人情味，因此想問廣大網友意見。

貼文曝光後，網友紛紛提供看法，「當然是有冷氣的餐廳」、「餐廳欸，台灣真的熱死」、「流水席的菜是真的比較實料，用料也足」、「請辦桌的然後租里民活動中心，有冷氣又好吃，雖然一定沒有餐廳那麼漂亮，但不會很熱又比較衛生一點點」、「客人有包禮金，可能比較想在飯店吹冷氣，不收禮金的話就沒差」、「辦流水席才是台灣特有的人情味」。

也有許多人點出關鍵，包含預算、環境、季節等，「冷氣夠涼、廁所夠乾淨，哪裡都行」、「環境舒適很重要」、「3月過後餐廳比較好，冬天都可以」、「有預算菜色可以吃很豐盛。飯店是吃裝潢，菜色普普又比較貴，可以看預算多少去選擇」、「四季都可能下雨，當然餐廳」、「看天氣，5到9月選餐廳，其他流水席」。

新娘 餐廳 流水席

