電話狂響就是不接！她曝朋友1習慣令人火大 網全不挺：很有禮貌了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己用LINE打電話給朋友，但對方就是不接，等通話結束後馬上詢問「怎麼了？」，讓她超傻眼。示意圖，路透

你是喜歡接電話的人嗎？一名女網友分享，自己用LINE打電話給朋友，但對方就是不接，等通話結束後馬上詢問「怎麼了？」，讓她超傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」分享一張LINE聊天室畫面截圖，可以發現她打電話給朋友，但對方未接電話，且在幾秒後就傳訊息問「怎麼了？」。

這名女網友進一步說明，如果不想接或是不方便通話，直接掛掉就好，就會知道可能正在忙，不解為何要讓電話響很久，結束後再秒回覆「怎麼了」。

貼文一出後，多數網友都不挺，紛紛表示「打電話是非常不禮貌的行為，因為妳強迫對方此時此刻必須把注意力強制放到妳身上」、「有一種人是死不說怎麼了，然後狂打電話」、「我也是這樣，不喜歡接電話，不是很緊急的事情會希望傳訊息就好」、「其實有問妳怎麼了？算是對妳有禮貌了，不是每個人當下的狀態都是適合接電話的」、「我也是不接電話，只用文字或是先經過我同意才行，不然我只接我家人的電話」、「I 人就是不想接電話啊」。

