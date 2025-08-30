快訊

新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆！人被壓車下「1死2傷」

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

冷氣開27度…夏季電費卻貴1倍！網一看秒回：很便宜了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期都會避開尖峰時段開冷氣，溫度都設定26、27度，但收到電費帳單卻是平常的2倍，讓他驚呼「這電費合理嗎？」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期都會避開尖峰時段開冷氣，溫度都設定26、27度，但收到電費帳單卻是平常的2倍，讓他驚呼「這電費合理嗎？」。示意圖／Ingimage

你有注意家中的夏季電費多少錢嗎？一名網友分享，近期都會避開尖峰時段開冷氣，溫度都設定26、27度，但收到電費帳單卻是平常的2倍，讓他驚呼「這電費合理嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「夏季電費2200合理嗎？」為題，指出自己和室友住小套房，平常會避開尖峰時段開冷氣、溫度也設定在26或27度，家中的電器幾乎都是一級省電，平常只有洗澡才會打開熱水器，沒想到這次收到電費帳單，竟然是平常的2倍，讓他崩潰直言「到底是做錯了什麼，為什麼台電要這樣懲罰我？」。

貼文一出後，不少網友都表示「一期2200很便宜啊」、「我的基本盤2個月都是3000以上」、「很合理，我電費還有到3000元」、「很便宜，我才一個人冷氣就吹到快7000了」、「太便宜了吧！我繳快4000」、「差不多吧，一度六塊錢的話」。

不過，也有部分網友認為以小套房來講，這樣的電費不便宜，指出「3人住透天，2個月才1400」、「冷氣隨便亂吹，電費2700」、「不合理吧，我住透天，客廳冷氣幾乎開整天，一個月也才2000多」、「有點貴，套房那麼小，有可能是西曬吧」、「電熱水器很耗電，冰箱、熱水瓶也是吃電元兇」、「你可以查一下是哪個電器無故耗電」、「照你的用法，太貴」。

套房 帳單 台電 省電 熱水器

延伸閱讀

她收帳單電費破2萬4嚇壞「正常嗎？」 網扮柯南揪出問題

大樓公用電費比自家高4倍！她收帳單驚呆了 網揭跟2事有關

她曝住家格局人口電費竟快5000元驚呆 網提醒：注意「吃電怪獸」

冷氣開兩個月不關！ 兔子24小時吹涼 他分享超省電費帳單「2千有找」

相關新聞

冷氣開27度…夏季電費卻貴1倍！網一看秒回：很便宜了

你有注意家中的夏季電費多少錢嗎？一名網友分享，近期都會避開尖峰時段開冷氣，溫度都設定26、27度，但收到電費帳單卻是平常的2倍，讓他驚呼「這電費合理嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本1地區「常聽到台語」！網友點頭：80%都是台灣人

不少台灣人喜歡去日本旅遊，一名網友分享，近期去沖繩玩，媽媽用台語跟她說話，結果一旁不認識的路人，竟然用台語回應她們，讓她嚇一跳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

便利商店咖啡賣太貴？ 網友實測「5元咖啡方案」引迴響

在物價高漲的年代，連喝咖啡都要精打細算。一名網友在論壇發問，自己平常在便利商店靠半價美式度日，在家則用咖啡粉泡，一杯成本不到5元，但總覺得風味差了點，於是想請教大家：有沒有「便宜又省事」的咖啡機與咖啡豆推薦？

出國最怕不是沒錢！一票人點名2困擾：碰到會很掃興

出國旅遊和在國內旅遊要考慮的因素大不相同，有一名女網友表示出國除了金錢以外，最擔心的就是營養攝取不均衡，因此想問大家「出國後最煩惱的事情是什麼？」貼文引起熱議，身體狀況和天氣是最多人在意的因素。

日韓旅遊哪個好？她力挺南韓掀戰火 網一面倒選日本：差太多

隨著日劇、韓劇席捲台灣，許多台灣人旅遊大多會選擇日韓這兩國。有一名女網友表示自己喜歡去南韓勝過日本，不論買東西、吃東西，甚至交通方面，都認為南韓比日本好。貼文引起不少討論，多數人反而偏愛日本。

沒其他選擇？她不解新竹人假日只去1處 在地人曝關鍵：免費最棒

一提到新竹景點，多數人聯想到的不外乎是六福村、城隍廟小吃等地區，但對不少當地人來說，新竹巨城購物中心是假日休閒的唯一去處。有一名女網友表示自己是新竹人，但卻很少去巨城，但身邊的工程師朋友放假時都喜歡往那裡跑，讓她非常不解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。