冷氣開27度…夏季電費卻貴1倍！網一看秒回：很便宜了

你有注意家中的夏季電費多少錢嗎？一名網友分享，近期都會避開尖峰時段開冷氣，溫度都設定26、27度，但收到電費帳單卻是平常的2倍，讓他驚呼「這電費合理嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「夏季電費2200合理嗎？」為題，指出自己和室友住小套房，平常會避開尖峰時段開冷氣、溫度也設定在26或27度，家中的電器幾乎都是一級省電，平常只有洗澡才會打開熱水器，沒想到這次收到電費帳單，竟然是平常的2倍，讓他崩潰直言「到底是做錯了什麼，為什麼台電要這樣懲罰我？」。

貼文一出後，不少網友都表示「一期2200很便宜啊」、「我的基本盤2個月都是3000以上」、「很合理，我電費還有到3000元」、「很便宜，我才一個人冷氣就吹到快7000了」、「太便宜了吧！我繳快4000」、「差不多吧，一度六塊錢的話」。

不過，也有部分網友認為以小套房來講，這樣的電費不便宜，指出「3人住透天，2個月才1400」、「冷氣隨便亂吹，電費2700」、「不合理吧，我住透天，客廳冷氣幾乎開整天，一個月也才2000多」、「有點貴，套房那麼小，有可能是西曬吧」、「電熱水器很耗電，冰箱、熱水瓶也是吃電元兇」、「你可以查一下是哪個電器無故耗電」、「照你的用法，太貴」。