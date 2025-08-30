日本1地區「常聽到台語」！網友點頭：80%都是台灣人

不少台灣人喜歡去日本旅遊，一名網友分享，近期去沖繩玩，媽媽用台語跟她說話，結果一旁不認識的路人，竟然用台語回應她們，讓她嚇一跳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，沖繩現在應該有80％是台灣人，因為在熱門景點「美麗海水族館」時，媽媽用台語問她「這魚在哪怎麼找不到？係底ㄉㄨㄟˇ」，她還來不及回應，旁邊不認識的路人馬上回「底家啦！」，讓她嚇一大跳。

貼文一出後，不少網友爆共鳴，紛紛表示「目前人在沖繩，真的走到哪裡都會遇到來自台灣的」、「去沖繩真的不用擔心語言不通」、「在國際通聽到的台語比日文還多」、「上次去沖繩吃燒肉敘敘苑，只有店員是日本人，裡面客人全部都是台灣人」、「上次在藏壽司幫台灣人指引取號機」、「去年去沖繩，我還以為我只是去了台灣外島」。

此外，也有部分網友指出，不只沖繩，日本到處都很多台灣人，回應「東京也是，正在自言自語找兌幣機，旁邊立刻出現台灣人回答，真的太感人」、「8月初去石垣島，整個島上也都是台灣人，直接講中文」、「上次去關西的動物園有家長想拍全家福，對我說Can you... 我：好我幫你們拍」。