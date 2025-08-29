快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
膠囊咖啡機不僅操作上方便快速，還很節省空間。示意圖／ingimage
在物價高漲的年代，連喝咖啡都要精打細算。一名網友在「mobile01」論壇發問，自己平常在便利商店靠半價美式咖啡度日，在家則用咖啡粉泡，一杯成本不到5元，但總覺得風味差了點，於是想請教大家：有沒有「便宜又省事」的咖啡機與咖啡豆推薦？

問題一出，引來大批咖啡控分享心得。有人推薦全自動研磨美式咖啡機，入手價約2千元，直接丟豆就能沖泡，方便又划算；也有人推摩卡壺或手沖，搭配平價豆子就能煮出不輸便利商店的風味。甚至還有人強調，好市多即溶咖啡「一杯不用2塊錢」，堪稱懶人首選。

有網友仔細算過帳，若買一公斤咖啡豆約500元，每杯使用12克計算，平均一杯成本只要6元，若再配上不鏽鋼濾網，連濾紙錢都省下來。另一派則認為便利商店寄杯才是「正解」，折扣加上自備環保杯，CP值最高，還省去清洗器材的麻煩。

討論中也不乏創意解法，有人半開玩笑建議：「想要最低成本？直接去捐血吧！捐血站都有原豆現磨咖啡，還能喝到飽。」另有人呼應：「公司有提供咖啡就別自己煮了，無料（免費）才是王道」、「保養咖啡機的時間，比泡咖啡還要多」。

原PO則將最終選擇回覆在留言區：「昨天下午邊上班就莫名下標了一台咖啡機，還不是低階的，真是謝謝網友囉！」表示等機器到貨後，會再挑幾款平價咖啡豆嘗試。

便利商店咖啡賣太貴？ 網友實測「5元咖啡方案」引迴響

在物價高漲的年代，連喝咖啡都要精打細算。一名網友在論壇發問，自己平常在便利商店靠半價美式度日，在家則用咖啡粉泡，一杯成本不到5元，但總覺得風味差了點，於是想請教大家：有沒有「便宜又省事」的咖啡機與咖啡豆推薦？

