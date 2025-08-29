快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

出國最怕不是沒錢！一票人點名2困擾：碰到會很掃興

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊如果碰到健康出問題或者天氣異常，不少人都會覺得掃興。圖／AI生成
出國旅遊如果碰到健康出問題或者天氣異常，不少人都會覺得掃興。圖／AI生成

出國旅遊和在國內旅遊要考慮的因素大不相同，有一名女網友表示出國除了金錢以外，最擔心的就是營養攝取不均衡，因此想問大家「出國後最煩惱的事情是什麼？」貼文引起熱議，身體狀況天氣是最多人在意的因素。

原PO在PTT發文表示，之前常常出國去玩，但在國外不像在台灣吃東西那麼方便，只能隨便亂吃，讓她很煩惱在國外無法每天三餐、餐餐都能吃到五種以上的蔬菜。對此她也想問大家，「出國旅遊最煩惱什麼？金錢除外」。

貼文引起不少討論，「特休不夠，玩太少天」、「煩惱假期不夠而已」、「應該是怕時間過太快，怎麼樣都玩不夠」、「行李箱不夠採購物美價廉的東西」、「煩惱錢不夠用」、「煩惱回不了國」、「吃喝不合胃口」。

最多人擔心的則是身體狀況，「跟妳一樣耶，擔心蔬菜類吃不夠，我前幾天出去玩大概五天，結果排便品質變差」、「便秘」、「最煩惱可能感冒身體不適」、「最怕身體不舒服，會很掃興」、「最煩惱跟隨的家人生病吧，我妹每次跟去日本，每次都生病」、「跟小孩出去的話，就擔心生病」；天氣也是不少人在意的因素，「天氣啊」、「應該是天氣吧，天氣不好去哪都不方便」、「不要下雨」。

出國旅遊 天氣動態

延伸閱讀

資深空姐揭旅行3大衛生禁忌 行李箱「1舉動」不可原諒

日韓旅遊哪個好？她力挺南韓掀戰火 網一面倒選日本：差太多

「不吃蔬菜」5歲女童便秘！每日3次肚痛持續2周 …X光片畫面超驚人

中職／曾頌恩也感冒休兵2天 考量一、二軍輪調張士綸進入視野

相關新聞

出國最怕不是沒錢！一票人點名2困擾：碰到會很掃興

出國旅遊和在國內旅遊要考慮的因素大不相同，有一名女網友表示出國除了金錢以外，最擔心的就是營養攝取不均衡，因此想問大家「出國後最煩惱的事情是什麼？」貼文引起熱議，身體狀況和天氣是最多人在意的因素。

日韓旅遊哪個好？她力挺南韓掀戰火 網一面倒選日本：差太多

隨著日劇、韓劇席捲台灣，許多台灣人旅遊大多會選擇日韓這兩國。有一名女網友表示自己喜歡去南韓勝過日本，不論買東西、吃東西，甚至交通方面，都認為南韓比日本好。貼文引起不少討論，多數人反而偏愛日本。

沒其他選擇？她不解新竹人假日只去1處 在地人曝關鍵：免費最棒

一提到新竹景點，多數人聯想到的不外乎是六福村、城隍廟小吃等地區，但對不少當地人來說，新竹巨城購物中心是假日休閒的唯一去處。有一名女網友表示自己是新竹人，但卻很少去巨城，但身邊的工程師朋友放假時都喜歡往那裡跑，讓她非常不解。

宜蘭6.0地震震出專業魂 爸脫口1句讓他笑噴：不愧是搞結構的

宜蘭近海在27日晚間9點11分時發生規模6.0有感地震，最大震度是宜蘭、台北的4級，不少人的手機響起了國家級警報。有一名網友就透露地震當時，爸爸突然冒出1句話，讓他忍不住笑說「不愧是搞結構的」，貼文也引起熱議。

象山直播鏡頭捕捉地震瞬間 強震晃動後台北夜景突變色

宜蘭縣近海昨（27）日晚間發生規模6的有感地震，最大震度是宜蘭、台北4級，有網友在Threads分享象山直播影像，當時鏡頭對著台北101的方向拍攝城市夜景，突然間一陣晃動，隨後畫面中的顏色從偏紅變成偏藍，讓他相當訝異。

高鐵月台出現神秘尺標 內行人曝真實用途：全線都要裝

高鐵月台出現一組貼在地面的神祕「尺標裝置」，引起網友熱烈討論。有民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見月台邊緣地板貼著顯示「50公分－0公分－50公分」的量尺標記，而列車車門邊緣正好對在「45」的位置，原PO打趣寫下：「高鐵月台地板上有得分系統，本次得45分。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。