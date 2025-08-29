出國最怕不是沒錢！一票人點名2困擾：碰到會很掃興

出國旅遊和在國內旅遊要考慮的因素大不相同，有一名女網友表示出國除了金錢以外，最擔心的就是營養攝取不均衡，因此想問大家「出國後最煩惱的事情是什麼？」貼文引起熱議，身體狀況和天氣是最多人在意的因素。

原PO在PTT發文表示，之前常常出國去玩，但在國外不像在台灣吃東西那麼方便，只能隨便亂吃，讓她很煩惱在國外無法每天三餐、餐餐都能吃到五種以上的蔬菜。對此她也想問大家，「出國旅遊最煩惱什麼？金錢除外」。

貼文引起不少討論，「特休不夠，玩太少天」、「煩惱假期不夠而已」、「應該是怕時間過太快，怎麼樣都玩不夠」、「行李箱不夠採購物美價廉的東西」、「煩惱錢不夠用」、「煩惱回不了國」、「吃喝不合胃口」。

最多人擔心的則是身體狀況，「跟妳一樣耶，擔心蔬菜類吃不夠，我前幾天出去玩大概五天，結果排便品質變差」、「便秘」、「最煩惱可能感冒身體不適」、「最怕身體不舒服，會很掃興」、「最煩惱跟隨的家人生病吧，我妹每次跟去日本，每次都生病」、「跟小孩出去的話，就擔心生病」；天氣也是不少人在意的因素，「天氣啊」、「應該是天氣吧，天氣不好去哪都不方便」、「不要下雨」。