日韓旅遊哪個好？她力挺南韓掀戰火 網一面倒選日本：差太多

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人愛出國旅遊，尤其日本、南韓是熱門國家。示意圖／AI生成
隨著日劇、韓劇席捲台灣，許多台灣人旅遊大多會選擇日韓這兩國。有一名女網友表示自己喜歡去南韓勝過日本，不論買東西、吃東西，甚至交通方面，都認為南韓比日本好。貼文引起不少討論，多數人反而偏愛日本。

原PO在PTT發文表示，每次看討論版總覺得「日旅版」比「韓旅版」還要熱門，難道是因為只有女生才喜歡去韓國嗎？她說以自己而言，去南韓首爾的次數至少7、8次，只有一次在釜山，其餘在首爾，次數上比去日本還多，日本也只去過東京1次、京阪奈良2次。

原PO以交通為例指出，首爾跟台北很像，地鐵簡單好懂，反觀日本的交通就讓她很頭痛，每次都要研究很久。至於購物方便，她說自己不愛逛街，但去日本就是去藥妝店，去南韓則是去Olive Young（南韓藥妝）+超市。

食物的選擇上，她說去日本總是想不到有什麼特別一定要去吃的，但在南韓就可以吃炸雞、人蔘雞、巴黎貝甜（首爾必吃麵包店）、onion cafe（首爾潮流咖啡館品牌）等多種美食。雖然每個人對日韓的喜好不同，但原PO還是想問大家，「比較喜歡去日本還是韓國吃喝玩呢？」

貼文引起熱議，多數人一面倒都選擇日本，「玩當然是日本好玩」、「絕對是日本，韓國能玩的地區只有幾個，加上韓國跟台灣實在太像了，完全沒有出國的感覺」、「韓國的商品和食物精緻度完全比不上日本」、「還是喜歡去日本多一點，無論是景點還是美食，都偏好日本多一些」、「韓國去一次，真的沒啥記憶點」、「日本，因為韓國人歧視獨食，都不給我進去，我被五、六間烤肉店拒絕，只有一間給我進去」。

但也有少數網友和原PO一樣偏好南韓，「我也是韓國>日本，韓國食物都甜鹹或甜辣的很合我胃口，日本比較偏死鹹，但日本甜點無敵。逛街買衣服比較愛韓國的，日本公主風服飾就不是我的菜」、「以前喜歡日本，最近也是韓劇影響，開始去韓國，喜歡釜山，下次要去濟州島」。

